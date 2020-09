Arkanov intervju poslije kog je ovaj novinar pronađen mrtav

O Željku Ražnatoviću Arkanu više se nagađa, nego što se stvarno zna. Čime se sve bavio, šta je istina, a šta su urbane legende, odakle mu ogromno bogatstvo, iz kojih pobuda je ratovao i da li je počinio sve što mu pripisuju zauvijek će ostati tajna koju je ponio u grob.

Neke od nabrojanih stvari otkrivali smo kroz policijske i novinarske istrage nakon njegovog ubistva. Ali, postoji jedan intervju, jedan snimak koji je zabilježio rijetku priliku u kome je Arkan otvorio dušu i odgovorio na sva pitanja novinara. Gostovanje u emisiji “Moj gost, njegova istina” kod novinara Rista Đoga dogodilo se 1994. godine. Danas, 26 godina kasnije nisu živi više ni novinar, a ni čuveni gost.

Nekoliko mjeseci nakon ovog intervjua, tačnije 12. septembra 1994. novinar Risto Đogo, jedan od rijetkih sa kojima je Arkan podijelio priče iz svog života, misteriozno je stradao u Zvorniku.

Prava istina o njegovoj smrti nikada nije otkrivena. Zvanična verzija tvrdi da je riječ o nesrećnom slučaju u kome je Đogo pao sa terase hotela “Vidikovac” u Drinu, odakle su ga izvadili ronioci. Jedna od verzija kaže i da su ga ubili neprijatelji srpskog naroda.

Po trećoj verziji ubistvo Rista Đoga organizovao je Željko Ražnatović Arkan, a povod za smrt bio je upravo ovaj intervju, odnosno navodno je novinar neobjavljene dijelove razgovora prodao Hagu.

Tih godina kada je intervju objavljen Arkan je još uvijek bio komandant Srpske dobrovoljačke garde i lider Stranke srpskog jedinstva. Razgovor sa njim u trajanju od 60 minuta objavljen je samo jednom, a evo o čemu je u njemu Arkan sve pričao:

Priča o potjernicama u sedam zemalja Zapada i danas je podjednako aktuelna, kao što je bila i te 1994. godine. Upitan da objasni da li je ovo istina ili ne, Željko Ražnatović kaže:

“Ja sam bio svuda, ali imam svoju kompaniju u Engleskoj i svaki novinar želi da zna ime kompanije da bi je stavili na crnu listu i da bi ona propala. A to da se za mnom izdaju potjernice jeste glasina, prije svega, od naših neprijatelja koji šire propagandu. Kao i glasina da sam poginuo, čak su me i sahranili i svi mogući svjetski mediji su prenijeli tu vijest - CNN, Njujork tajms.” priča Arkan i kaže da u to vrijeme nije želio ništa da demantuje, ali je toj priči jednog dana morao da stane na kraj. Evo i kako:

“Kasnije sam organizovao jednu pres-konferenciju u "Mažestiku" u Beogradu, na kojoj su bila 124 novinara, od toga 68 stranih novinara, preko 20 TV ekipa. Tada sam izjavio da je propaganda protiv srpskog naroda očigledna jer su svi objavili da sam mrtav, a ja sam živ.”

Dalje o svojim poslovima u inostranstvu, kao i o potjernici Interpola Arkan u ovom intervjuu kaže:

“U inostranstvu sam se bavio uvozom i izvozom, imao sam svoje butike, a da postoje potjernice Interpola, ja bih do sada bio uhapšen i bilo bi mi suđeno, to je samo propaganda naših neprijatelja sa Zapada i nekih opozicionih stranaka pošto njihovi članovi prelaze kod mene. Nisam rekao da sam bio cvjećka i anđeo kada sam bio mali, ja sam bio vrlo nestašan, imao sam burnu prošlost, ali čovjek sve što radi radi za budućnost.”

Risto Đogo dalje je u razgovoru aludirao na Arkanovo porijeklo i s tim u vezi pita ga sljedeće:

“Vi, kao sin oficira, prvi bi trebalo da budete za bratstvo i jedinstvo. A prvi ste krenuli u odbranu srpskog naroda.”

“Otac mi je bio oficir, ali majka mi je bila ortodoksna Srpkinja, a ja sam više bio tako vaspitan. Otac mi se uvijek deklarisao kao Jugosloven, a mi kao Srbi.” odgovara mu Arkan.

“Ja sam bio vođa navijača. I zna se, kada su ustaške i fašističke ideje krenule da bjesne po Hrvatskoj, baš tada smo se zadesili na čuvenom Maksimiru na utakmici Zvezde protiv Dinama, gdje je 30.000 ljudi vikalo: "Srbe na vrbe" i "Poklaćemo Srbe". I tada sam znao da će biti rata.” sjeća se Arkan u ovom razgovoru početka nemira koji su doveli do građanskog rata na ovim prostorima i dodaje:

“Tada smo se organizovali, ne samo navijači Zvezde već i Partizana, i osnovali Srpsku dobrovoljačku gardu. Prvo smo branili Manastir Krka.” priča dalje Arkan.

Đogo: Vi ste čuvali te balvane u Kninu, zajedno sa navijačima, u avgustu 1990. Došlo je poslije do vašeg hapšenja, tada je Goran Hadžić postao poznat jer je uhapšen zajedno sa vama.

- Nije tačno, ja sam bio uhapšen 28. novembra 1990, a Goran u aprilu 1991, nakon upada ustaških policajaca na Plitvice. Ja sam bio šest mjeseci i 15 dana u ustaškom zatvoru Remetinec.

Đogo: Kako je došlo do hapšenja, kako su vas zarobili?

- U pitanju je čista izdaja, to se zna, mi smo u to vrijeme krenuli da zauzmemo policijsku stanicu u Dvoru na Uni, zajedno sa policajcima Srbima jer sam svega sa dvojicom ljudi došao iz Beograda, bili smo na sastanku u Kninu.

Đogo: Ko su bila ta dvojica?

- Bandić, to je jedan stariji čovjek, penzioner, inače, on nije trebalo da zauzme ništa, i Zoran Stevanović. Bili smo u Kninu na sastanku i trebalo je da osvojimo ustašku stanicu, međutim, gore na Uni mi smo bili uhapšeni od srpskih policajaca, devet Srba u dvije policijske patrole. I taj Carić, koji je bio sa nama u autu, on je izašao iz auta i sasvim normalno pričao sa njima i rekao je:

- "Ne brinite, ovo su moji". A bili smo opremljeni, ja sam imao hekler. I mi smo mu povjerovali, međutim, kada sam izašao napolje iz auta, došlo je do opkoljavanja i mi smo bili uhapšeni, sprovedeni iz Dvora na Uni do Siska, pa odmah u Zagreb. Ja sam bio obučen u uniformu Srpske dobrovoljačke garde.

- Kada su me pitali zašto sam u uniformi, ja sam rekao da je to moda jer je tada to zaista bila moda. Sve vreme do puštanja odnos prema meni bio je korektan. Osuđen sam na 20 mjeseci zatvora. Svi smo dobili nešto oko 20 meseci. Imao sam advokata, jedan je bio musliman, drugi je bio Hrvat i treći Srbin iz Beograda. Tri različite nacionalnosti, to sam ja namerno birao da bi delovalo kao bratstvo i jedinstvo, mislim da je to bio pametan potez.

Upitan o Srpskoj dobrovoljačkoj gardi i njenim čuvenim pripremama koje smo imali prilike u to vrijeme da gledamo i na televiziji, a o kojima se i danas priča, Ražnatović kaže sljedeće:

“Mi smo kao navijači prvo trenirali bez oružja, kasnije smo iz inostranstva slali oružje za Knin, iz magacina teritorijalne odbrane oružje slali za Knin non-stop, tako da u to vreme smo fizički bili pripremljeni, ali ne i vojno, nikada nisam služio vojsku, nisam znao ni jednu vojnu doktrinu, ali, kao sin pukovnika avijacije, cijeli život sam bio vojnik.”