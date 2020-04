Antić zbog izjave o Radovanu Karadžiću platio kaznu od 12.000 evra

Poslije smrti Radomira Antića, mnoge stranice na društvenim mrežama počele su da "kopaju" po njegovim intervjuima iz prošlosti, a neke sa patriotskom tematikom, podsjetile su i na njegovo čuveno gostovanje u emisiji Poligraf kod novinara Jugoslava Ćosića.

Tu se Antić dotakao svoje izjave o Radovanu Karadžiću, zbog koje je svojevremeno morao da plati kaznu od 12.000 evra, nakon što ga je tužio novinar lista El Pais, Herman Terc. On je dobio Antića na sudu i poslije presude Vrhovnog suda Španije, bivši selektor Srbije je morao da plati kaznu.

- Poslije jednog intervjua u kojem sam branio Radovana Karadžića, rekao sam novinaru da je on nacionalista, da uopše ne poznaje ukupnu situaciju na našim prostorima. Zbog njegove prošlosti i njegovog oca, nazvao sam ga fašistom. On me je tužio, a ja sam platio kaznu s velikim zadovoljstvom. I uvijek sam bio taj koji je, kada je Srbija u pitanju, branio naše interese - rekao je Antić.

Na pitanje novinara da li je promijenio mišljenje o Radovanu Karadžiću, Antić je odgovorio da ostaje pri svom mišljenju.

- Ne, nisam. U svakoj situaciji je ponašanje čovjeka u odnosu na tu situaciju. Kad braniš svoj narod, na način kako su ga branili, ja smatram da je to i dužnost svakog čovjeka koji je bio u tom trenutku na toj poziciji - rekao je Radomir Antić još 2009. godine.