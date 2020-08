Anegdota legendarnog Popovića: I danas me je strah, ali sam Eskobaru rekao "ne"

Danas je preminuo Vladica Popović, legenda Crvene zvezde. Dok su navijači beogradskog kluba još uvijek zatečeni vijestima o smrti im dragog trenera, već se prepričavaju anegdote legendarnog Popovića, a jedna od njih je njegov susret sa Pablom Eskobarom.

"Samo je Jugoslavija mogla napraviti onakvu generaciju Crvene zvezde. Nažalost, ja neću doživjeti da Zvezda ponovno bude prvak Evrope i svijeta, ali vam iskreno želim da vi to vidite još barem jednom u životu. Volio bih da neko uskoro ponovi moj i uspjeh Ljupka Petrovića, ali sa svoje 84 godine nisam optimist", rekao je Vladica Popović

Međutim, najzanimljiviji dio intervjua je priča o slavnom mafijašu Pablu Escobaru koji je Popoviću jednom prilikom ponudio posao u Kolumbiji.

"U Kolumbiji sam kao trener radio sedamdesetih i osamdesetih, osvajao sam titule s klubovima iz Santa Fea (Independiente), Medellina (Atletico Nacional) i Calija (Deportivo). Jednom me na razgovor pozvao Pablo Escobar. Svi su već tada znali ko je on i to je bio poziv koji ne smiješ odbiti. Odveo me u svoju vilu i želio me impresionirati tako što me u bazenu poslužio viskijem. Tražio je da postanem trener njegovog kluba iz Medellina, ali ja sam to odmah odbio", rekao je Popović.

Potom je pojasnio zašto je donio takvu odluku.

"Znao sam da takvom čovjeku ne smijem reći da ću razmisliti, jer bi to bilo isto kao da sam pristao. Pogledao sam ga u oči s iste udaljenosti kao što sada gledam vas, sakupio sam hrabrost i zahvalio se na ponudi. Tražio je da ne odbijam odmah, pričao je da će napraviti zabavu u svojoj vili s najljepšim ženama samo za mene, da ću dobiti koliko god novca želim... Međutim, znao sam da ne smijem ući u nešto takvo. Ukoliko me pitate je li me bilo strah kad sam ga odbio, neću vam lagati. I sad mi koljena klecaju kad se sjetim, ali zato i sada znam da sam donio jedinu ispravnu odluku u tom trenutku", ispričao je Popović.