Premijer Srbije Ana Brnabić glasala je na parlamentarnim izborima na svom biračkom mjestu na Dedinju.

Na biračko mjesto u Školi za dizajn Brnabićeva je stigla sa zaštitnom maskom u skladu sa preporukama zbog epidemije virusa korona.

Građansku dužnost jutros su obavili i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na biračkom mjestu u mjesnoj zajednici Cvetni trg na Vračaru, kao i prvi na listi Srpske napredne stranke Branislav Nedimović, koji je glasao u Sremskoj Mitrovici.

U Beogradu su glasali i ministar finansija Siniša Mali i lider opozicione Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović.

U Srbiji se danas održavaju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori, u toku je izborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u 20.00 časova.

Na izborima u Srbiji do 9.00 časova glasalo je 5,2 odsto birača, saopštio je Centar za slobodne izbore i demokratiju /CeSID/.

To je isti procenat izlaznosti u odnosu na parlamentarne izbore iz 2016. godine, a nešto manja nego na predsjedničkim izborima iz 2017. godine kada je do do 9.00 časova glasalo 5,8 odsto građana, rečeno je na konferenciji za novinare predstvnika CeSID-a.

U PRIJEDORU VEĆ GLASALI PRVI GLASAČI

Prvi glasači sa dvojnim državljsanstvom jutros su u Prijedoru glasali za poslanike u Skupštini Srbije na biračkom mjestu u Osnovnoj školi " Desanka Maksimović".

Za ovo biračko mjesto prijavljen je 131 birač.

Biralište je otvoreno u 7.00 časova, a građani će moći da glasaju do 20.00 časova.

Vicekonzul u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci Perica Nikolić predsjednik je biračkog odbora na biračkom mjestu broj 13 i tokom dana staraće se da izbori proteknu u najboljem redu.

"Nadamo se da će svi izaći i da će ovi prvi izbori koji su organizovani u Prijedoru biti uspešni i da će izlaznost biti 100 odsto", izjavio je Nikolić Srni.

On je pozvao građane koji su se prijavili i nalaze se na biračkim spiskovima da iskoriste svoje građansko pravo.

Nikolić je dodao da je bilo nekoliko slučajeva da su ljudi došli da glasaju , ali da nisu bili obaviješteni da se moraju prethodno prijaviti da bi mogli da glasaju, na šta su ukazivali preko svih sredstava javnog informisanja i internet stranice Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci.

U Republici Srpskoj otvoreno je osam biračkim mesta za ove izbore i tri u Federaciji BiH.