Amerikanac zaglavljen u Srbiji u karantinu: "Bolje što sam ovdje, Srbi su preživjeli sve"

Čarls Kater je Amerikanac koji je ostao "zaglavljen" u Srbiji zbog korona virusa. Na svom Jutjub kanalu objavljuje snimke o tome kako mu je u izolaciji, a kaže i da je, s obzirom na to da je Srbija kroz istoriju prošla kroz neka užasna vremena, bolje što se nalazi ovde nego u "SAD bez toalet papira".

Snimak je objavio 16. marta, dan nakon što je u Srbiju uvedeno vanredno stanje i rekao da Srbija prati primer ostatka Evrope.

"U samoizolaciji sam u Novom Sadu. Vučić je sinoć apelovao na starije građane da ostanu u svojim kućama i sada ću vam pokazati kroz prozor oni baš to i ne poštuju. Sećam se kad je sve krenulo u Vuhanu, mislio sam sve su mediji napumpali, na mene to neće uticati. Onda sam video da se širi tu i tamo i pomislio sam, čovek sam koji voli horore, stvari o pandemijama, čoveče šta ako se to stvarno dogodi. Nikada nisam ni sanjao da će ukinuti sportske događaje tako. Ali to se sada dešava", ispričao je on.

Dodaje da je pomislio da je trebalo da ide kući kada je virus počeo da se širi po Evropi jer nije želeo da bude stranac zaglavljen u stranoj zemlji.