Američki ambasador o odluci Interpola: Odluka razočaravajuća, čestitka Srbiji

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot rekao je da je ishod glasanja na Generalnoj skupštini Interpola diplomatska pobjeda Srbije i uputio čestitke državnom vrhu.

Skot je dodao da je za SAD ta odluka razočaravajuća, ali da je "diplomatija u međunarodnim organizacijama bitka među raznim pogledima i da se Srbija borila za svoj pogled", te da to cijeni.

"Koliko sam razumio, više zemalja je glasalo za /samoproglašeno/ Kosovo, nego protiv, ali zbog pravila Interpola to nije prihvaćeno. To znači da će biti još teže za Kosovo da vidi liste Interpola, već će to moći preko UNMIK-a", rekao je Skot novinarima u Beogradu.

Na Generalnoj skupštini Interpola u Dubaiju u dva kruga glasanja odbijen je zahtjev samoproglašenog Kosova za prijem u ovu organizaciju.