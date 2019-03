Albanci zaslijepljeni mržnjom palili sve što je srpsko 

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da su desetine hiljada Albanaca na današnji dan prije 15 godina, vođeni slijepom mržnjom, palili sve što je srpsko na Kosmetu, te poručio da Srbija neće dozvoliti da se to ponovo.

Đurić je podsjetio da je za dva dana divljanja spaljeno 35 srpskih svetinja, nekoliko hiljada srpskih porodičnih domova, a da su hiljade ljudi protjerane, te da 15 godina poslije toga glavni protagonisti nisu odgovarali.

On je napomenuo da prije 15 godina ni KFOR ni međunarodna zajednica nisu radili svoj posao i da su pasivnim držanjem u velikoj mjeri tome doprinijeli.

"Oni nisu uradili sve što je trebalo da bi to sprečili i ne treba da zaboravimo da su 17. marta goreli Prizren, Bogorodica LJeviška, manastir Devič, Prizrenska bogoslovija i danas to obnavljamo i svesni smo da postoje oni koji to i danas žele", rekao je Đurić.

Prema njegovim riječima, i Stejt department je osudio dešavanje na Kosovu i Metohiji, pobrojao više od 100 incidenata protiv Srba i napisao da postoji kontinuirano nasilje.

"Hoću da pomenem tadašnje vlasti u Srbiji koji su nemim mukom dočekale dešavanja 2004. Možemo da odgovornost pripišemo za nečinjenje, jer su neki i u to vreme bili zauzeti preprodavanjem reklamnog prostora na ovoj televiziji", rekao je Đurić.

Đurić kaže da sve ovo govori o lekcijama da se ne možemo osloniti samo na KFOR i međunarodnu zajednicu, jer je odgovornost djelimično i na Srbiji.

On smatra da je 15 godina poslije pogroma 17. marta 2004. godine najsnažniji utisak muk, ćutanje i tišina.