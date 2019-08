Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da Albanci na Kosovu i Metohiji sistematski rade na zatiranju dokaza bilo kakvog istorijskog postojanja Srba u toj pokrajini, te da će u narednom periodu to intezivnije da pokušavaju.

"Cilj je da dokažu da su Srbi kolonizatori i u tom smislu im je cilj da postanu članica Uneska, kako bi preuzeli upravljanje onim objektima koji se smatraju istorijski i kulturno značajnim", rekao je Drecun za TV "Pink".

On je ponašanje Albanaca na Kosovu i Metohiji ocijenio kao rušilačko, sa ciljem da pokažu da je srpska istorija zapravo njihova.

Drecun je istakao da je važno da Srbija sprečava da samoproglašeno Kosovo uđe u Unesko.

On je podsjetio da su Albanci na Kosovu i Metohiji do sada uništili više od 150 objekata Srpske pravoslavne crkve /SPC/, a imaju stalnu želju da pokažu da ih nije gradila srpska srednjovjekovna vlastela, već Albanci i da je to albanska teritorija.

Drecun je, povodom ponovo postavljene zastave samoproglašenog Kosova i dizanja vojnih šatora uz tvrđavu Novog brda, rekao da kosovski Albanci to rade u želji da pokažu da je Kosovo navodno država.

"Zastava na /srpskoj/ tvrđavi na Novom Brdu je poruka da Srba tu nikada nije ni bilo", rekao je Drecun.

On je dodao da slučaj na Novom Brdu nije usamljen, i da se takve i slične stvari često dešavaju na Kosmetu, a za cilj imaju zatiranje srpske istorije.

"Ovdje je riječ o politici najbrutalnijeg etničkog čišćenja koje u svijetu ne bi smjelo da postoji ni kao pomisao. Vi ne dozvoljavate ljudima da izađu na grobove, zapale svijeće, posjete crkve, manastire. Niko se ozbiljno ne angažuje da to spriječi", rekao je Drecun.

Govoreći o služenju katoličke mise na ostacima pravoslavne crkve Svetog Nikole, takođe na Novom Brdu, Drecun je rekao da to nije doprinos saradnji Vatikana sa SPC, ali da može da se uoči dugoročna tendencija samog Vatikana koja nije u skladu sa Pravoslavnom crkvom.