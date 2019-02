Albanci otvoreno kažu da neće razgovre 

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da prištinska platforma za dijalog sa Beogradom predstavlja platformu protiv dijaloga i da Albanci otvoreno kažu da neće razgovore.

"To što su Albanci izglasali u njihovoj skupštini je platforma protiv dijaloga", rekao je Vučić novinarima u Minhenu.

On je podsjetio da u toj platformi Albanci kažu sve mora da bude u skladu sa njihovim ustavom, da se čuva teritorijalni integritet i suverenitet Kosova.

"Ako je to tako, šta onda hoćete od nas? Ako je to tako, dobro da ste nas obavestili, videću na koji način će to da objasne bilo kome u svetu", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, na sastancima koje će imati u Minhenu, gdje prisustvuje konferenciji o bezbjednosti, znaće da objasni svoj stav o toj platformi.

Vučić je rekao da su u dosadašnjim razgovorima koje imao u Minhenu, dominirale teme o evropskom putu Srbije i situaciji na Kosmetu, istakavši da samoproglašeno Kosovo postaje važna tema, te da je visokom predstavniku EU za spoljnu politku i bezbjednost Federiki Mogerini rekao koliko je za Srbiju teška pozicija i situacija.

"Rekao sam joj da nas oni drže u anticivilizacijskim merama, i rekao sam joj - stavite se u našu kožu, našu situaciju", dodao je Vučić.

On je istakao da je važan susret koji će imati sa njemačkim ministrom spoljnih poslova Hajkom Masom, jer je bitno da Njemačka shvati poziciju Srbije.

Vučić učestuvje u Minhenu na Bezbjednosnoj konferenciji, gdje se susreo sa evropskim i svjetskim zvaničnicima, među kojima su predsjednik Moldavije Igor Dodon, a na kratko je razgovarao i sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

Predsjednik Srbije se prethodno sastao sa ministrom spoljnih poslova Belgije Didijeom Rejndersom, kao i sa zvaničnicima Velike Britanije, državnim ministrom za Evropu i Ameriku u Forin ofisu Alanom Dankanom i sa političkim direktorom u Forin ofisu Ričardom Murom.

Tokom učešća na konferenciji, Vučić će imati 15 do 20 bilateralnih susreta sa svjetskim zvaničnicima, među kojima su predsjednik Jermenije, evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han, šefovi ruske i njemačke diplomatije Sergej Lavrov i Hajko Mas.

Vučić će imati i odvojene susrete sa poslanicima Bundestaga, senatorima i članovima delegacije Kongresa SAD, kao i sa zvaničnicima Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije.

Tokom konferencije Vučić će učestvovati na Panel diskusiji "Bezbjednost u Jugoistočnoj Evropi: dva koraka napred, jedan korak nazad".