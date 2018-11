Albanci će pokušati da okupiraju sjever Kosova

Istoričar Aleksandar Raković upozorava na realnu opasnost od dalje radikalizacije situacije na Kosovu i Metohiji i da bi, u ne tako dalekoj budućnosti, Albanci mogli pokušati da naoružani opet uđu na sjever pokrajine.

"Do okupacije će sigurno doći", kaže Raković i objašnjava da je cilj da se Albanci, izlaskom na Jarinje i Brnjak, povežu sa sandžačkim separatistima, gdje predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin potpuno otvoreno govori o velikoalbanskim planovima.

"Ugljanin je ovih dana predsednika Albanije Iljira Metu, koji je boravio u Rožajama, pozdravio na albanskom. Albanci žele da zaokruže prostor `velike Albanije` koji bi sezao do Sjenice, pri čemu bi proces obuhvatio i Makedoniju, kao i Preševo i Bujanovac, dok Crnu Goru neće dirati dok ne završe sa crnogorskim Srbima", rekao je Raković za "Sputnjik".

Prema njegovim riječima, potpuno je izvjesno da će Albanci na Kosovu i Metohiji formirati vojsku.

"Možda ne sutra, ali prekosutra da. Glavni scenaristi sede u Vašingtonu, a to nije ni (Donald) Tramp, ni (Majk) Pompeo - to je država koja je kroz CIA itekako ovde ukorenjena. Imaju nameru da potpuno podriju naš prostor, da nam naprave još jedno usko grlo koje bi odvojilo Srbiju od Hercegovine. To je bio i plan Austroguarske i Turske - da se napravi sanitarni kordon i da se srpstvo na Balkanu potpuno rasparča", upozorio je Raković.

Komentarišući poruku Prištine i Tirane sa zajedničke sjednice dvije vlade u Peći da će Albanija i samoproglašeno Kosovo do 2025. godine biti jedna država, on je rekao da to može da se dogodi bez većih potresa jer se pokazalo da su drugim zemljama tu vezane ruke i da Amerikanci vode glavnu riječ.

"Amerikanci vide Albance kao nosač aviona, računaju na njih da podrivaju ovaj prostor. Isto je radila Austrougarska, koja ih je zato i formirala kao naciju", smatra Raković i dodaje da odgovor Srbije treba da bude bliža integracija sa Republikom Srpskom, pored dalje borbe za Kosmet koja uopšte nije laka.

On kaže da se može očekivati da dođe do totalne vojne okupacije sjevera Kosmeta, gdje bi Kfor dao svoj doprinos.

"Kod nas je, kad je reč o Kforu, prevladala politička korektnost i ljudi zbog toga ne smeju da izgovore ni ono što misle - da je to okupaciona vojska i da će dati zeleno svetlo svojim pulenima Albancima da rade šta hoće", smatra Raković.

U takvoj situaciji, ocijenio je on, manevarski prostor Srbije je vrlo uzak.

"Na kraju, ipak, dolazimo do onoga: ništa ne potpisivati i čekati priliku da odgovorimo kada budemo bili u mogućnosti, čekati novu šansu - hladne, ali ne pognute glave", rekao je Raković.

On je naglasio da je priča o "velikoj Albaniji" i u funkciji zaokruživanja planova NATO-a u regionu, o čemu svjedoči primjer Makedonije koja će, bez obzira na volju građana izrečenu na referendumu, biti uvučena u Alijansu i dodao da ne isključuje mogućnost da će BiH "komotnim tumačenjem i preglasavanjem Srba takođe biti uvučena u NATO".

Raković je poručio da Srbi moraju da budu aktivniji i da u toj šahovskoj partiji igraju mudro.