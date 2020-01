Ubijeni Nazim Rustemi trebalo je da bude svjedok protiv osumnjičenih za likvidacije Albanaca koji su odbijali da sarađuju sa tzv. OVK, piše "Politika".

Ako se ispostavi da je Rustemi, čija smrt pre mjesec dana još uvijek predstavlja misteriju, bio zaštićeni svjedok pred Specijalnim sudom za zločine OVK, može se reći da se radi o reprizi događaja iz vremena kada je optuženi pred Hagom bio Ramuš Haradinaj, navodi Sputnjik.

Rustemi, po zanimanju šumarski inspektor, pronađen je prije mjesec dana mrtav kod jezera Badovac, u blizini Prištine, a u početku se smatralo da je njegovo ubistvo povezano sa zanimanjem kojim se bavio.

Međutim, kako prenosi prištinski "Ekspres", njegova supruga Eljmaze Rustemi tvrdi da je Nazmi Rustemi ubijen zbog statusa zaštićenog svjedoka pred Specijalnim sudom za zločine koje su između 1998. i 2000. godine počinili pripadnici terorističke OVK. Prema tvrdnji Eljmaze Rustemi, njen suprug je tri mjeseca prije ubistva dao iskaz istražiteljima suda.

"Ukoliko se ispostavi da je Rustemi bio zaštićeni svedok, bio bi to prvi slučaj za koji se zna da je ubijen neko u tom svojstvu", kaže Milovan Drecun, predsjednik Odbora za KiM Skupštine Srbije i predsjednik Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvjetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji.

Do sada, međunarodne institucije nisu priznale da je iko od ubijenih imao status zaštićenog svjedoka, iako se sumnja da je na KiM ubijeno njih oko 40.

"Taj program zaštite Specijalizovanog tužilaštva, ako bude samo bleda kopija zaštite Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, neće biti uspešan. I sâm sam u nekoliko navrata govorio da mi procedure u zaštiti svedoka otvaraju sumnju da neće biti efikasne do kraja. A sa druge strane, bilo je Albanaca koji su se nudili da budu svedoci, ali su tražili naš program zaštite. Nisu verovali u program zaštite Specijalizovanog tužilaštva", kaže Drecun.

Ako se ispostavi da je Rustemi bio zaštićeni svjedok i da je zbog toga likvidiran, prema Drecunovim riječima, pokazatelj je koliko je snažna aktivnost onih koji bi mogli da se nađu na optužnicama.

Misteriozna ubistva ljudi za koje se smatra da su bili zaštićeni svjedoci nisu novina na Kosovu i Metohiji. Jedan od onih koji je izmakao ruci pravde zahvaljujući tom metodu je i Ramuš Haradinaj. On je u Haškom tribunalu bio dva puta, kada je, prema riječima nekadašnjeg srpskog specijalnog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, ubijeno 40 zaštićenih svjedoka širom Kosova i Metohije.

Sa svakim suđenjem, broj ubijenih svjedoka se povećavao. Prvi svjedok ubijen je 2003, a posljednji 2016. godine. Ostao je upamćen odgovor jednog od svjedoka sudiji Alfonsu Oriju na pitanje zbog čega ne želi da svjedoči: "Vaša zaštita ne vrijedi van zidova ove sudnice".

"Iluzija je očekivati da oni koji su organizovali kosovsko društvo i počinili zločine štite svedoke koji će ih optužiti", kaže Živojin Rakočević, novinar iz Gračanice.

"To je veliki apsurd, i to ne treba očekivati. Svedoci se eliminišu na nekoliko načina. Prvi su ubistva, drugi je potpuna izolacija tih ljudi, koji žive kao zatvorenici, a treća je podmićivanje — ulaže se novac u njih i daju se privilegije njihovim porodicama. To je opštepoznata stvar i ovo nije nikakvo iznenađenje — Rustemi i mnogi drugi koji će na različite načine biti eliminisani nisu nikakvo iznenađenje", komentariše on.

