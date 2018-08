Ako dođe do sporazuma zadržati ono što imamo i boriti se za više

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u vezi sa rješenjem pitanja Kosmeta da će Srbija, ukoliko dođe do sporazuma sa Prištinom, a mnogo su veće šanse da do njega neće doći, zadržati ono što ima danas, a boriće se da dobije više.

"Srbija takvim sporazumom može da ima samo više teritorije, institucionalne zaštite i prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji, za Crkvu, i naravno više finansijske podrške za opstanak", rekao je Đurić za Televiziju "Most".

On je upozorio da brojni politički centri pokušavaju na različite načine da uplaše Srbe na Kosovu i Metohiji i natjeraju ih da u svoju budućnost ne gledaju kao na nešto što je izvjesno, što se posebno odnosi na Srbe koji žive južno od Ibra, jer se na njih, kako je rekao, vrši najveći pritisak.

Đurić je ukazao da postoji jak front protiv prijedloga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, "u kojem su zajedno Nataša Kandić, neki predstavnici Crkve i predstavnici opozicionih stranaka koje su vodile Srbiju kada su se dešavali pogromi, a nisu reagovali na to".

"Nama je sada najviše potrebna sloga. A oni su se udružili u stavu da do razgraničenja i do dogovora ne dođe. To u prevodu znači da stvari ne ostanu ni onakve kako danas stoje na papiru, a Srbi dobro znaju da to što piše nije stvarno stanje, već se zalažu da Albanci dobiju sve na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Mi to ne prihvatamo i borićemo se protiv toga svim silama", poručio je Đurić.