Akciju na sjeveru Kosmeta trebalo da spriječe KFOR, NATO, EU i SAD

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je akciju na sjeveru Kosmeta trebalo da spriječe Kfor i NATO, i EU i SAD, ali nisu jer su se pravili da ne znaju da to nema nikakve veze sa korupcijom i kriminalom.

Vučić je rekao da je sve jasno što se tiče NATO-a poslije izjave portparola Kfora Vinćenca Grasa da su za akciju ROSU "znali svi koji su čitali novine".

On kaže da to što je objavio šta će se dogoditi na sjeveru Kosova i Metohije, a štampa predstavila kao njegovo upozorenje, ne znači da ga je neko upoznao o tome, već da je sve sam otkrio.

Vučić je rekao da su njegovo upozorenje prenijele sve najuticajnije i najvažnije dnevne novine.

"Svi su mogli da pročitaju, sve je tačno, a onaj ko je to trebalo da spreči, a to jeste Kfor i NATO i EU i SAD, to nije učinio zato što su se pravili da ne znaju da ovo nema nikakve suštinske veze sa korupcijom i kriminalom", rekao je Vučić danas za TV "Pink".

On je istakao da su mnogi pokušali da zloupotrijebe njegove riječi i da "svako izmišlja šta god mu pada napamet".

"Pričali su o akciji na celoj teritoriji Kosova, a sve se zapravo svodi na upad na sever Kosova, kako bi se sklonio deo ljudi koji želi da im se suprotstavi. Nije u redu da idete protiv naroda zato što ne možete da volite legitimne predstavnike", rekao je Vučić.

On je naveo da su se povukli sa sjevera Kosova i Metohije samo zato što su im sa Zapada rekli da je dosta.

Vučić je istakao da je mađarski kontingent Kfora htio da postupi drugačije i zahvalio im za to.

On je rekao da je pred Srbijom veliki izazov - sačuvati srpski narod na Kosovu i Metohiji.

"Imamo i mudrost i hrabrost da sačuvamo mir i stabilnost, ali molim ljude da ne idu protiv svoje države i svog naroda", poručio je Vučić.