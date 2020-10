20 godina od pada Miloševića: Gdje su vođe 5. oktobra?

Politička penzija, puko preživljavanje na političkoj sceni, ali i saradnja s vlašću - to je ukratko presjek puta vođa 5. oktobra. Najtragičnije je prošao čovjek od koga se najviše očekivalo - Zoran Đinđić, lider Demokratske stranke

Prošlo je 20 godina od 5. oktobra - dana kada je Srbija ustala i rekla „ne” režimu Slobodana Miloševića.

Nema sumnje da su heroji tih promjena sami građani, ali bilo je u tom metežu na ulicama i nekih od tadašnjih lidera DOS. U godinama koje su uslijedile bilo je priča da je Velimir Ilić, lider Nove Srbije, poveo Čačane za Beograd i da su, usput, probili (neki kažu i više njih) kordon policije.

Neki od političara su pratili demonstrante i pozivali policiju da stane na stranu naroda, dok je Vojislav Koštunica sišao među narod tek pred očekivano obraćanje. Od tada, Srbija je mnogo puta išla na birališta, padale su i mijenjale se vlade, a evo gdje su danas neki od predvodnika tih promjena.

Vojislav Koštunica

Od simbola pobjede do penzionerskih dana u Belanovici

• kao kandidat DOS imenovan je za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije • obavljao je funkciju predsjednika države od 2000. do 2003. • premijer od 2004. do 2007, pa od 2007. do jula 2008. • 2014. je podnio ostavku na mjesto predsjednika DSS i povukao se iz politike • penzionerske dane većim dijelom provodi u svojoj vikendici u Belanovici

Zoran Đinđić

Čovek promjena, ubijen u dvorištu Vlade

• Koštunica je bio predsjednički kandidat DOS, ali široku koaliciju je predvodio Đinđić • premijer 2001-2003. • zalagao se za reforme i pristupanje Srbije EU • na stepeništu zgrade Vlade 12. marta 2003. ubijen je hicima iz puške • za ubistvo je suđeno (suđenje je trajalo četiri godine) čelnicima raspuštene JSO Miloradu Ulemeku Legiji i Zvezdanu Jovanoviću, kao pripadnicima zemunskog klana

Velimir Ilić

Od probijanja kordona do podržavanja kraduckanja

• lider Nove Srbije, članice DOS • tog 5. oktobra poveo je Čačane • poslije izbora 2000. postao je poslanik • ministar za kapitalne investicije (2004-2007), infrastrukturu (2007-2008), građevine i urbanizma (2012-2014), za vanredne situacije (2014-2016) • poznatiji je po problematičnim izjavama, poput te da je okej da se kraducka, nego po zalaganju u resorima koje je vodio • danas je opozicija

Dragoljub Mićunović

Poslanik 15 godina

• Demokratski centar, čiji je bio lider, bio je jedna od članica DOS • poslije izbora 2000. postaje predsjednik Vijeća građana Skupštine SRJ • 2003. izabran za predsjednika Skupštine • 2003. bio je predsjednički kandidat na neuspješnim predsjedničkim izborima • vratio se u Demokratsku stranku • 15 godina je bio narodni poslanik u različitim sastavima parlamenta • neposredno pred novo cijepanje DS (2020) prestao je da se pojavljuje u javnosti

Vladan Batić

Od učesnika demonstracija do ministra pravde

• DHSS, stranka na čijem je bio čelu (a koju je osnovao 1997), bila je deo DOS • bio je aktivni učesnik demonstracija te 2000. • ministar pravde u dva navrata/dve vlade - od 2001. do 2004. • preminuo je od raka grla 2010.

Nenad Čanak

Najgrlatiji opozicionar

• LSV, stranka na čijem je čelu bio, bila je deo DOS • od 2000. do 2004. bio je na funkciji predsednika Skupštine AP Vojvodine • za narodnog poslanika izabran je 2007. • optužen je za prebijanje Pavla Lešanovića 2012, zbog čega je podnio ostavku na mjesto poslanika • LSV je na republičkom nivou opozicija, ali su zato u Novom Sadu vlast zajedno sa SNS

Srđa Popović

Otporaš u bijelom svijetu

• jedan od osnivača i vođa studentske organizacije Otpor • izabran je za poslanika poslije promjena i na toj poziciji je bio do 2003. • Otpor je kratkoročno definisao kao stranku i izašao na izbore, ali nisu prešli cenzus • 2004. je osnovao međunarodnu organizaciju Centar za primjenjene nenasilne akcije i strategije • pominje kao jedna od ličnosti koje su pomogle Arapsko proljeće • Prištinski mediji su objavili, pozivajući se na Vikiliks, da je Popović 2009. uticao na vladu Maldiva da povuče priznanje Kosova