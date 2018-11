Zvornički SDS traži ostavku Vukote Govedarice

Samo par sati nakon jučerašnje sjednice dobojskog SDS-a, tokom koje su članovi odbora zatražili ostavku Vukote Govedarice, zasijedao je i zvornički odbor stranke. I oni traže smjenu rukovodstva partije, i to zbog loših izbornih rezultata.

Predlažu da se na narednoj sjednici GO formira komisija za sprovođenje unutarstranačkih izbora, a za njenog predsjednika imenuje načelnik Teslića, i potpredsjednik stranke, Milan Miličević. Svoje članove pozivaju da na sjednici GO SDS-a, podrže i saradnju sa SNSD-om.

"Pozivamo predsjednika SDS, generanog sekretara i komplketno rukovodstvo, zbog lošeg stanja u stranci i zbog loših izornih rezultata. Članovi GO iz Zvornika, na narednoj sjednici glasaju za razgovore o formiranju vlasti na svim nivoima sa SNSD-om i svim ostalim srpskim političkim partijama, koje su praktično na toj liniji," rekao je Dragomir Vasić,predsjednik GO SDS u Zvorniku.

Kako saznajemo, saradnju sa SNSD-om, ovih dana podržaće i bijeljinski i teslićki odbori, a zeleno svjetlo već je stiglo iz sarajevko-romanjiskog SDS-a. Zvornički SDS-ovci traže i da se uvaži žalba doskorašnjeg potpredsjednika SDS-a Kostadina Vasića, kojeg je lider stranke nedavno isključio iz partijskih redova.

Iz stranke je isključen i gradonačelnik Doboja Obren Petrović, pa su dobojski SDS-ovci, na jučerašnjoj sjednici odbora, osim Govedaričine ostavke, odlučili i da Petrovićevo isključenje ne prihvataju. Komentar na zahtjeve Zvorničana i Dobojlija, od Govedarice nismo dobili, jer je bio nedostupan.

Govedarica je za izjavu nedostupan već neko vrijeme, a svoje članove je iz partije isključivao saopštenjima, u kojima je, uglavnom, poručivao da o eventualnoj saradnji sa SNSD-om, treba da odluči GO stranke, a ne pojedinci. Lider SNSD-a, Milorad Dodik, za ATV poručuje da je spreman da razgovara sa svima, koji žele da sarađuju.

"Nije nepoznato da našoj koaliciji, koja je dobila izbore tako maestralno, gotovo sasvim dovoljno ima i ruku i kapaciteta za formirnje institucija vlasti, ali mi upravo iz ovog cilja, koji je viši od stranačkog interesa, želimo da okupimo i druge i pozivamo i druge da to urade," rekao je Dodik.

Lider SDS-a, Vukota Govedarica, prije izbora je rekao da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednika stranke ako izborni rezultat bude loš. Na posljednjoj sjednici GO SDS-a, održanoj prije dvije sedmice, to se nije desilo. Tada je Govedarica bio ubijeđen da SDS ostaje jedinstven. Još se ne zna kada će GO ponovo zasijedati, ali u medijima se pojavila informacija da bi sjednica mogla da bude održana idući vikend.