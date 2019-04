Očigledno da na evropskom nivou BiH niko ne tretira kao ozbiljnu zemlju, jer da je tako onda bi na samitu u Berlinu učestvovala jedina institucija koja je konstituisana na zajedničkom nivou, a to je Predsjedništvo BiH, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske, gostujući u Centralnim ATV vijestima.

"Ne samo što mi smatramo ovu državu neozbiljnom, nego i ostali smatraju da je BiH neozbiljna i to proističe iz činjenice da imate jedan organ konstituisan na nivou BiH, a to je Predsjedništvo BiH, i nemate ljude iz Predsjedništva BiH na jednom takvom mjestu, a imate ljudi koji još uvijek sjede u Savjetu ministara, odlazećem sastavu Savjeta ministara, nakon duge i teške opstrukcije koja se dešava u Sarajevu, i imate ljude koji ne žele da doprinesu formiranju vlasti i oni predstavaljaju tamo BiH i pričaju na razne teme. Smatram da je to apsolutno neprihvatljivo", rekla je Cvijanovićeva za ATV, i dodaje:

"Moram reći da smo mi apsolutno navikli na te tretmane različite vrste i nije ovo prvi put da smo suočeni sa nekim mnogo čudnim aranžmanima ili čudnim pristupima kada je u pitanju BiH i sve nas to udaljava od neke funkcionalnosti, efikasnosti, kredibiliteta i autoriteta".

Željka Cvijanović kaže da predsjedavajući Savjeta minstara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić, u Berlin nije otišao ni kao predstavnik bošnjačkog naroda, nego institucije koja je davno trebala da vidi neki novi sastav.

"Zvizdić tamo nije predstavnik ni bošnjačkog naroda. On je tamo predstavnik jedne institucije koja je davno trebala da vidi neki novi sastav. To je odlazeći sastav Savjeta ministara, samo to odlaženje dugo traje i prema tome, ne vidim ni snagu ni jačinu prisustvu jednom takvom sastanku upravo zbog činjenice da nemate taj kredibilitet i autoritet. Ovo mi više djeluje po sistemu "eto neka ima neko iz BiH", ali iza toga može da se krije i smišljeni pristup u kojem se želi ignorisati ono što jeste konstituisano, a to je Predsjedništvo BiH", kaže Željka Cvijanović.

Govoreći o evropskom putu BiH, predsjednik Srpske kaže da mnoge zemlje članice nisu za proširenje Unije, ali i da u samoj EU postoje brojni problemi.

"Mnogi smatraju da zemlje zapadnog Balkana nisu spremne za dalji put ili članstvo u EU, a drugi dio istine je da ni EU nije spremana za bilo kakvo proširenje i mi vidimo otpor prema proširenju od brojnih važnih članica EU. Imate i one zemlje koji kaže da EU nije kompletna dok ne uđu i zemlje zapadnog Balkana, ali važna činjenica je, a to se nastoji staviti u stranu, da u EU "ne cvjetaju ruže", i da imaju mnogo izazova", kaže Cvijanović.

Ona kaže da nam je potrebna ohrabrujuća poruka da ostanemo na evropskom putu.

Predsjednik Srpske kaže da nema političke volje da se formira Savjet ministara i da postoje brojne opstrukcije iz Sarajeva.

"Nema politične volje da se formira Savjet ministara. Vidimo snažnu opstrukciju na nivou Sarajeva i političkih subjekata koji su pobjednici u bošnjačkom narodu. Mogli smo da formiramo vlast u januaru ili februaru najkasnije, ali smo vidjeli da se SDA, a kasnije im se pridružio i Komšić i druge političke partije, koje su nastojale da nametnu teme, uslovljavale formiranje Savjeta ministara na bezobrazan način. Oni su se prekombinovali i sama im je nevažno kakav imidž ima BiH i koliko je ona funckionalna, a to je sve laž kako su oni branioci funkcionalne BiH, a iza toga svega stoji jedna jasna politična namjera, da se kreira BiH koja će biti samo po volji jednog naroda, a to je bošnjački narod, i imate otpor druga dva naroda prema tom konceptu", kaže Željka Cvijanović za ATV.

Cvijanovićeva je bila u posjeti Vatikanu, a kaže da je sa papom Franjom razgovarala o brojnim temama koje se tiču Balkana i regiona, kao i odnosima među narodima.

Predsjednik Srpske kaže da se ne mogu eliminisati određene negativne pojave u društvu vezi sa stanjem bezbjednosti, bez obzira na to kakve se mjere preduzimaju, ali važno je, kaže Željka Cvijanović, da kada su djela počinjena da se nakon toga pokaže efikasnost u pronalaženju počionioca i njihovim procesuiranju.