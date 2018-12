Zvanično još nije stigla nijedan prijava za potpredsjednike NS RS

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je danas da zvanično još nije stigla nijedna prijava za kandidate za potpredsjednike parlamenta Srpske.

Čubrilović je izrazio uvjerenje da će šefovi klubova poslanika u naredna dva dana razmotriti tu mogućnost i da će kandidovati svoje ljude.

Kada je riječ o kandidatima za delegate Vijeća naroda i Dom naroda parlamenta BiH, Čubrilović je rekao da je Centralna izborna komisija BiH potvrdila imena kandidata.

"Bile su dvije intervencije na dvije liste, gdje su eliminisani ljudi koji ne mogu da budu na tim listama. Sutra ćemo na Kolegijumu Narodne skupštine zakazati sjednicu parlamenta za srijedu, 5. decembra, na kojoj bi trebalo da budu izabrani delegati Vijeća naroda i Doma naroda", rekao je Čubrilović novinarima.

On je napomenuo da je, prema poslovniku Narodne skupštine Srpske, prije formiranja Vlade potrebno da se usvoji zakon koji se odnosi na Vladu, jer su predviđene izmjene unutar strukture Vlade.

"Nakon toga, kompletiranjem rukovodstva Narodne skupštine i formiranjem Vijeća naroda, idemo u izbor manadatara i Vlade, te usvajanje ekspozea mandatara", rekao je Čubrilović.

On je dodao da su dva najvažnija dokumenta koja bi trebalo da budu usvojena do Nove godine ekonomska politika i budžet za narednu godinu, kako ne bi došlo do situacije da se uđe u privremeno finansiranje tokom iduće godine.