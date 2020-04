Zvaničnici Srpske čestitali Dan policije

Zvaničnici Srpske čestitali su Dan policije Ministarstvu unutrašnjnih poslova Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović je u čestitki povodom Dana policije Srpske istakla da Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ predstavlja garanciju građanima Republike da će živjeti mirnije i bezbjednije, a da će Republika Srpska uživati stabilnost koju zaslužuje.

Cvijanovićeva je uputila čestitku ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču, direktoru Policije Srpske Darku Ćulumu i svim pripadnicima republičkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

U čestitki, koju je uputila u svoje i u ime građana Srpske, Cvijanovićeva je navela da je dan kada je formirana Policija Republike Srpske jedan od najvažnih datuma koji se obilježava u Srpskoj.

Cvijanovićeva je istakla da je uloga policijskih službenika izuzetno značajna u ovom teškom vremenu za Republiku Srpsku koja se, kao i cijeli svijet, suočava se velikim izazovima pandemije virusa korona.

- S ciljem kontrole i suzbijanja širenja ove pošasti, sprečavanju narušavanja javnog reda i mira i sprovođenja ustanovljenih mjera i aktivnosti, pripadnici policije stavili su sve svoje kapacitete u funkciju kako bi organizovali funkcionisanje života u vanrednim okolnostima i očuvali zdravlje i živote naših građana - navela je predsjednica Republike Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da se na Dan policije s velikom zahvalnošću i posebnim pijetetom Republika Srpska sjeća svih pripadnika policijskih snaga, učesnika odbrambeno-otadžbinskog rata, koji su utkali život i dijelove tijela u temelje Republike Srpske, štitići svoj narod i slobodu koju danas uživaju građani Srpske.

- Ubijeđena da ćete i u budućnosti biti garant bezbjednosti i stabilnosti u Republici Srpskoj, želim vam da i dalje uspješno ostvarujete svoje planove i postižete još veće uspjehe i rezultate u radu - navodi se u čestitki predsjednice Republike Srpske.Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je Dan policije Republike Srpske - 4. april, ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, direktoru Policije Darku Ćulumu i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske sa željom da i dalje budu garant bezbjednosti, stabilnosti i vladavine zakona u Republici Srpskoj.

- Pripadnici Policije Republike Srpske nebrojeno puta su do sada pokazali da su uvijek uz svoj narod i Republiku Srpsku. Iako obavljaju najteže poslove, čine to dostojanstveno i s toga je obaveza institucija Republike Srpske da ulažu u policiju, jer je to ulaganje u budućnost - poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

On je ukazao da se snaga policije Srpske vidi i danas u vrijeme kada se Republika, kao i cijeli svijet bori protiv pandemije virusa korona.

- MUP Srpske je u ovom kriznom vremenu sve svoje kapacitete stavio na raspolaganje Republici Srpskoj i njenim građanim s ciljem suzbijanja širenja zaraze na dobrobit svih nas - rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da je policija jedan od stubova opstanka Republike Srpske i garant njene bezbjednosti, kao i bezbjednosti svih građana Srpske te poželio da i u budućnosti rade profesionalno i uspješno izvršavaju veoma zahtjevne policijske zadatake, saopšteno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

- Želim da vam zahvalim na svemu što ste učinili kako bi se svi građani Republike Srpske osjećali bezbjedno, jer svakom narodu je potrebna profesionalna, odgovorna i moderna policija i s toga smo ponosni na vas" - istakao je Dodik u čestitki.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da se na Dan policije, ali i svakog dana treba sjetiti i 782 pripadnika MUP-a koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske i odati im dužno poštavanje.

- Јoš jednom svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske želim srećan njihov i naš dan, kao i mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u privatnom i profesionalnom životu - poručio je Dodik.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je u čestitki povodom 4. aprila, Dana policije Srpske, da je Policija jedan od najvažnijih stubova društva, oslonac i garant bezbjednosti svih građana Republike.

On je izrazio posebnu zahvalnost svim pripadnicima policije jer u ovoj teškoj situaciji izazvanoj pojavom virusa korona, požrtvovanim radom i zalaganjem, stavljajući na raspolaganje sve svoje resurse, daju nemjerljiv doprinos u zaštiti života i zdravlja svih građana.

- Vlada Republike Srpske je strateški opredijeljena da i dalje radi na jačanju i modernizaciji Policije Srpske da bi mogla da odgovori na sve izazove i u budućnosti",/naveo je Višković u čestitki ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, direktoru Policije Darku Ćulumu, kao i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Višković je naglasio da se na ovaj dan sa dubokim poštovanjem sjećamo i odajemo priznanje svim pripadnicima MUP-a koji su u odbrambeno-otadžbinskom ratu položili svoje živote u odbrani Republike Srpske.

- Želim vam puno zdravlja, sreće i uspjeha i na ličnom i na profesionalnom planu / naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović u čestitki povodom 4. aprila, Dana policije Srpske, izrazio je ponos što Srpska danas ima jaku, stabilnu, savremenu, profesionalnu i veoma organizovanu policijsku strukturu koja je temelj daljeg razvoja i izgradnje Republike i zaštite prava, bezbjednosti i imovine svih građana.

- Policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske su garant zaštite ustavnog poretka Srpske, poštovanja vladavine prava i zakona i očuvanja opšteg mira i bezbjednosti u interesu stabilnosti Republike, njenih institucija i bezbjednosti svih naših građana - naveo je Čubrilović u čestitki ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, direktoru Policije Darku Ćulumu i svim pripadnicima MUP-a Srpske.

Čubrilović je naglasio da su uloga i značaj policije Republike Srpske posebno vidljivi u kriznim situacijama.

- Svjedoci smo ogromnog doprinosa Policije, u saradnji sa svim nadležnim institucijama i službama, u preduzimanju mjera na sprečavanju širenja epidemije virusa korona. Zbog toga vam odajemo posebno priznanje - istakao je Čubrilović.

On je naglasio da je policija Republike Srpske dala nemjerljiv doprinos u odbrani slobode srpskog naroda i opstanku Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.

- Veliku zahvalnost zbog toga moramo izraziti svim pripadnicima policije koji su u toj borbi učestvovali, a posebno sjećanje i poštovanje iskazati prema svima koji su dali život - naveo je Čubrilović.

On je pohvalio nastojanja i mjere koje se preduzimaju na daljem jačanju MUP-a i Policije Republike Srpske, kako u materijalnom, tako i u kadrovskom i tehničkom smislu, uz izgradnju novih policijskih centara i objekata za obuku.

- Želim vam uspjeh u budućem radu! - poručio je Čubrilović.