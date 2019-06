Župljanin za ATV: Sa migrantsko krizom se već duže vrijeme manipuliše

Nedopustivo je da bilo ko, osim onih koji na to imaju pravo, a to su pripadnici MUP-a Republike Srpske, Granične policije i Agencije za istrage i zaštitu, može da ima bilo kakva ovlašćenja na teritoriji Republike Srpske. To je reakcija iz Republike Srpske na prijedlog sporazuma Ministarstva bezbjednosti BiH o pružanju pomoći entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i operativnoj saradnji u nadzoru granice.



Taj sporazum predviđa da ga usvoji, i potpišu, sve policijske agencije u BiH. Sve je napravljeno bez konsultacija sa MUP-om Republike Srpske. O ovoj temi, ali i o mnogim drugim, govorio je Slobodan Župljaninm, dekan banjalulčkog Fakulteta za bezbjednost u emisiji "Širom Srpske" Alternativne televizije.