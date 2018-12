Župljanin: Porodična tragedija se prevela na drugi teren

Dekan Fakulteta za bezbjednost Nezavisnog univerziteta Banjaluka Slobodan Župljanin izjavio je da su za najoštriju osudu izjave Davora Dragičevića o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i da je očigledno da se tragedija jedne porodice prevela na sasvim drugi teren.

Povodom izjave Dragičevića za sarajevske medije "šta Vučić ima da traži ovdje i da će u Srbiji dobiti šta treba", Župljanin je rekao da je to za svaku osudu bez obzira da li je riječ o svjesnoj ili nesvjesnom izjavi, o izjavi po narudžbi ili o plaćenom izjavi.

"Ako uzmemo u obzir činjenicu da takve izjave dolaze nakon razgovora sa onima iz Federacije BiH i federalnog Sarajeva, koji ne mogu ni ime Republike Srpske da izgovore punim nazivom, nego je nazivaju `Er-Es` i koji bi željeli da ona sutra nestane, možemo biti svjesni zbog čega takve poruke dolaze i od onoga koji se po instrukcijama i uz podršku takvih ljudi obraća najvišim zvaničnicima Republike Srbije", rekao je Župljanin.

On je postavio pitanje otkud Dragičeviću pravo da se na takav način obraća predsjedniku Srbije, kada se zna šta Srbija znači za Republiku Srpsku i šta predsjednik Srbije, da li Vučić ili bilo ko drugi, znači za srpski narod.

"Nikome ne možete zatvoriti usta i zabraniti mu da priča, ali kada ta priča izađe iz zakonom dozvoljene sfere, onda je sasvim sigurno da prema svakom građaninu Republike Srpske, pa tako i prema Davoru Dragičeviću, treba preduzimati zakonom predviđene mjere", istakao je Župljanin.

On je rekao da se ne smiju vrijeđati predsjednici drugih država, a ovdje je riječ o državi matici, bez čijeg postojanja i bez čije brige bi život u Republici Srpskoj bio u mnogo težem položaju, kao i sama Srpska.

"Ali, mi nikome ne možemo zapušiti usta, ali možemo pratiti šta se govori i kuda to vodi, a posebno oni koji treba da vode računa u kojem momentu treba da preduzmu akcije koje su u skladu sa zakonom", poručio je Župljanin.

On je ocijenio da su prijetnje koje su preko društvenih mreža upućene policiji Republike Srpske uoči sutrašnjeg skupa grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci dio orkestrirane akcije protiv institucija sistema Srpske i da svakim danom dobijaju na intenzitetu i sve više idu ka radikalizaciji.

"Šta može biti teže od poziva na ubistvo policajca? Teže može biti samo ubistvo. Generalno se može očekivati da dođe do takvih pokušaja, ali vjerujem da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske detaljno analizira svaku od tih prijetnji i da će u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima preduzeti odgovarajuće zakonske mjere da zaštiti svoje pripadnike", rekao je Župljanin.

Ako su takva lica identifikovana na društvenim mrežama, Župljanin kaže da onda MUP Srpske zna tačno šta treba preduzeti i kako doći do takvih lica, u bilo kojem dijelu svijeta da se nalaze.

"Hoću da vjerujem da sve ovo, koliko god dugo traje, ima za sada adekvatan odgovor MUP-a Republike Srpske. Policajci nisu htjeli da izazivaju, bili su isuviše tolerantni i mislim da je upravo sada taj prag tolerancije prekoračen i jednostavno svi moraju, i MUP i ovi koji prijete, da shvate da će svako onaj ko bude napao policiju biti adekvatno sankcionisan", poručio je Župljanin.

Davor Dragičević je u intervjuu za sarajevsku TV 1 izjavio da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "dobiti šta treba", prenose beogradski mediji.

On je povodom toga što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao informacije da su među policijskim snagama na Trgu Krajine bili i pripadnici policije Srbije, rekao: "Šta Vučić ima da traži ovdje? Ko je on? I on će tamo (u Srbiji) dobiti šta treba".