Župljanin: Cilj Stanivukovića i njegove grupe uništenje Srpske

Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u Banjaluci Slobodan Župljanin izjavio je da su svi ozbiljni ljudi već znali da je cilj poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draška Stanivukovića i grupe koja ga slijedi napad na institucije i uništenje Srpske, navodeći da je to sada u potpunoj dezorijentisanosti i javno priznao.

"Očito je da se Stanivuković nalazi u fazi dezorijentacije i počinje sam da iznosi u javnost ono što mu sigurno nije bila namjera. Svi ozbiljni ljudi su znali šta je cilj njega i grupe koju okuplja oko sebe. /Dragan/ Lukač u toj varijanti bi bio kolateralna šteta, a krajnji cilj nije ni /Milorad/ Dodik, nego napad na Republiku Srpsku", rekao je Župljanin Srni.

Prema njegovim riječima, jasne su namjere onoga ko se usudi da udari na najznačajnije i najviše institucije i zvaničnike kao što su Narodna skupština, srpski član Predsjedništva BiH i ministar unutrašnjih poslova Srpske.

"Sasvim je sigurno da onaj ko napada na te institucije napada na Republiku Srpsku. Znamo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedina oružana sila u Srpskoj i garancija mira i stabilnosti i zato je jedna od meta Lukač", istakao je Župljanin, koji je i potpredsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Ona je ocijenio da nije slučajno izabran tajming, niti što se to nekoliko puta posljednjih godina događa u pretpraznične dane, odnosno u vrijeme obilježavanja novogodišnjih i božićnih praznika i Dana Republike.

"Neko se drznuo da napada Srpsku pred njen rođendan, a prvi cilj je da to uplaši narod, učini ga nesigurnim i da ga pokušaju okrenuti na drugu stranu ka rušenju Dodika i ministara. Suštinski cilj je izvršenje zadatka koji je sadržan u planu koji Stanivuković i njegova grupa slijede, a to je uništenje Republike Srpske. To je želja i interes onih koji stoje iza tog plana, a Stanivuković i njegova grupa su samo sredstvo da se to pokuša uraditi", rekao je Župljanin.

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković rekao je da napadom na ministra unutrašnjih poslova Srpske Dragana Lukača napadaju i cijeli sistem u Republici Srpskoj, čime je otkrio glavni cilj protesta opozicije.

Stanivuković je istakao da će, kako je rekao, "smjena Lukača, pad Lukača" predstavljati pad Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH i lidera vladajuće stranke SNSD-a.

"Tako napadamo cijeli sistem. Tražeći smjenu Lukača, mi tražimo promjenu sistema", rekao je Stanivuković za N1.

On je ponovio da je to zahtjev na kojem će opozicija insistirati, čime je otkrio krajnji cilj opozicije - udar na legalno izabrane predstavnike Republike Srpske i njene institucije.