Žunić: SDS sarađivao sa HDZ-om i ekstremnim hrvatskim strankama

Član Predsjedništva SNSD-a Igor Žunić rekao je da u ovoj stranci dobro pamte vrijeme kada je SDS, dok je bio na vlasti u Posavini, u HDZ-u imao jednog od najvažnijih partnera, a kada je trebalo da se dobiju glasovi za kandidata za načelnika, imali su saradnju i sa ekstremnim hrvatskim partijama.



"Providna su nastojanja SDS-a i njihovih medijskih ekspozitura u Federaciji BiH /FBiH/ da aktuelizuju priču o trećem entitetu pred svake izbore", rekao je Žunić Srni povodom izjave potpredsjednika SDS-a Nade Planinčevića da "Dodik, kao što dijeli teritoriju Republike Srpske Hrvatima, sada želi da se na isti način miješa u pitanje Kosova".

Iz SNSD-a, kaže Žunić, jasno poručuju da praktično nijedan pedalj Republike Srpske neće biti u okviru bilo kojeg drugog entiteta dok god Srpsku vodi Milorad Dodik, Željka Cvijanović i SNSD.

"Dakle ne postoji nijedan centimetar Republike Srpske koji može da se nađe u nekom trećem entitetu kojeg spominju iz SDS-a", naglasio je Žunić, koji je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je poručio Planinčeviću, koji daje ovakve izjave, da je SDS u Posavini sarađivao sa hrvatskim strankama, a tada nije bila u pitanju ni cijena, ni interesi, već se tražio glas, što je svima poznato.

"Opštine u Posavini su otvorene opštine. Tu svako može da dođe i da lijepo živi, kako god se on zvao i prezivao, međutim srpski narod u Posavini nikada se neće uplašiti od ovih spinova i uvjereni smo da će, kao i do sada, kao što je to bilo i prije dvije godine na lokalnim izborima, svi zajedno stati pod zastavu Srpske, a rezultat toga će se vidjeti kroz veliku pobjedu SNSD-a 7. oktobra", naglasio je Žunić.

Potpredsjednik SDS-a Nade Planinčević smatra da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik "želi da se miješa u pitanje Kosova".

Prema njegovom mišljenju, saradnja SNSD-a sa HDZ-om dugoročno ima za cilj "ustavnu prekompoziciju BiH koja će dovesti do formiranja trećeg entiteta".

On je ponovio da SDS neće dozvoliti da Dodik pokloni predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću Derventu, Brod i Modriču za njegov treći entitet.