Žunić: Palmer opterećen srpskim jedinstvom

Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić ocijenio je da je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Metju Palmer opterećen srpskim jedinstvom, iskazanim u vezi sa odlukama Ustavnog suda BiH, te da će pokušati da ga razbije.

- Sigurno će ne sve načine probati da dođe do toga da to jedinstvo bude razbijeno. Siguran sam da svi ljudi, koji rade u institucijama BiH, treba da razumiju da nam je u ovom trenutku to, možda, najvažnije i da se sve odluke Narodne skupštine apsolutno ispoštuju - izjavio je Žunić.

On je rekao da ne vidi ništa sporno u zakonu o imenovanju sudija u Ustavnom sudu BiH, koji će se naći pred parlamentarcima, jer je u skladu sa evropskim putem i svim onim što je rekla Evropska komisija.

Žunić je napomenuo da zemlja, koja je praktično pod stranim protektoratom, ne može ići u EU.

- Nadam se da će to jednom da shvate i bošnjačke političke elite, jer definitivno ovo što rade konstantno umanjuje značaj BiH i njen opstanak uopšte - rekao je Žunić.