Žunić: Nevjerovatna žalost SDS-a i PDP-a za udobnim ministarskim foteljama

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić izjavio je Srni da je "nevjerovatna reakcija pojedinaca iz SDS-a i PDP-a na imenovanje kandidata SNSD-a za predsjedavajućeg Savjeta ministara čime su još jednom pokazali koliko žale za svojim udobnim foteljama u zajedničkim institucijama BiH".

Žunić je istakao da su "Mirko Šarović i ekipa boraca za dobro plaćene fotelje u institucijama BiH preuranjeno izletjeli u javnost i obmanuli građane Republike Srpske da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potpisao dokument o članstvu BiH u NATO savez".

"Nije njima problem NATO, ni interesi Republike Srpske i njenih institucija, niti interesi srpskog naroda, jer i sami znaju da to što pričaju nije tačno. NJima su problem ministarske funkcije bez kojih neminovno ostaju. Sva kuknjava je zbog fotelja i svih privilegija koje su kao izborni gubitnici uzurpirali u proteklih pet godina, pa im je i to malo. Tužno ih je gledati kako jedan po jedan izlazi u javnost i širi dezinformacije", rekao je Žunić.

On je ocijenio da je pojedincima iz SDS-a i PDP-a posebno razočarenje i to što su, prema njihovom mišljenju, bili na korak do pokušaja da kao izborni gubitnici ponovo budu dio vlasti na nivou BiH, te su s tim ciljem iskazali i spremnost da mijenjaju poslovnik Predstavničkog doma Paralmentarne skupštine BiH.

"Bili su spremni na sve, misleći da će ostati u svojim udobnim ministarskim foteljama i zato danas ne mogu ni bar malo da sakriju svoju tugu, već izlijeću nekontrolisano u javnost iznoseću neistine", rekao je Žunić.

Ističući da je dokument Program reformi BiH velika pobjeda Republike Srpske jer se nigdje ne spominje članstvo u NATO već samo saradnja, što i jeste stav Srpske, Žunić je otkrio da je u ovom dokumentu, između ostalog, jasno navedeno da se "Program reformi BiH podnosi bez prejudiciranja konačne odluke o članstvu, a za čije usvajanje će biti potrebna dodatna odluka Predsjedništva i Parlamentarne skupštine BiH".

On je rekao da će biti veoma interesantno gledati i slušati Mirka Šarovića, Branislava Borenovića i ostale kada NATO da svoje mišljenje o dokumentu Program reformi BiH.

"Zato im iz najbolje namjere poručujem da ne srljaju, da ne izlijeću sa dezinformacijama, već da sačekaju šta ima NATO da kaže. Bolje za njih da se više ne brukaju i ne potcjenjuju javnost", naveo je Žunić.