Još nema zvanične potvrde o jačini.

Redakciji ATV su se javili čitaoci iz okoline Laktaša koji kažu da su osjetili jako podrhtavanje.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Republika Srpska #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/cgfburRuKB

— EMSC (@LastQuake) April 13, 2020