Zemljotres pogodio Banjaluku

Kako navodi sajt EMSC, zemljotres je bio jačine 2,3 stepena po Rihteru.

EMSC navodi kako je epicentar bio 8 kilometara jugoistočno do Banjaluke.

M2.3 #earthquake ( #zemljotres ) strikes 8 km SE of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 7 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/CPvbdgl4t8

Građani banjalučkih naselja javljaju nam kako su osjetili podrhtavanje u svojim domovima.

M2.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 8 km SE of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/sfzST18ZKR

— EMSC (@LastQuake) May 23, 2020