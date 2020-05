Zeljković za ATV: Zadovoljni smo epidemiološkom situacijom

Pratimo situaciju u Srpskoj po pitanju virusa korona, te možemo istaći da smo sa epidemiološkog stanovištva, zadovoljni, izjavio je Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, gostujući u emisiji ATV-a "Direktno".

"Zadovoljni smo epidemiološkom situacijom. Pod kontrolom je. Kumulativna kriva ima miran tok. Pratili smo oscilacije, trudili smo se da vidimo šta je razlog tome. U pitanju je nepoštovanje mjera. Od distance, zaštitne opreme i slično. Zbog toga imamo pojavu većeg broja pozitivnih", izjavio je Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

On se osvrnuo i na minuli period, u kojem je bilo više zaraženih nego što je to slučaj bio do tada.

"Može se desiti porast broja pozitivnih. Vikend je sedmi dan od prvomajskih praznika. Iskreno, ne očekujemo da će biti veći broj zaraženih, kao što je to slučaj bio nakon Vaskrsa", dodaje Zeljković.

Direktor Instituta je pohvalio građane Srpske, koji su kako kaže, ispoštovali mjere propisane za 6. maj.

"Drago nam je kada građani prepoznaju trud. Ispoštovane su mjere po pitanju Đurđevdana, građani su poštovali preporuke nadleženih", kaže Zeljković.