Zeljković: Mjere ćemo uvoditi u skladu sa pogoršanjem situacije

Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je da je u Srpskoj defintivno došlo do pogoršanja epidemiološke situacije.

Naglasio je da će se mjere uvoditi u skladu sa pogoršanjem situacije, te da postoji više uzroka koji si doveli do toga.

- Dolasci iz inostranstva, ulazak virusa u predškolske ustanove, kao i povećan broj društvenih kontakata doveli su do većeg broja zaraženih - rekao je Zeljković.

Istakao je da je generalno kod građana došlo do popuštanja pridržavanja određenih mjera, ali ne kod svih, i rezultati su trenutni takvi.

- Јako je bliska veza sa povećanim brojem slučajeva i nepridržavanjem mjera. U određenim slučajevima to je direktno uticalo, ali kad su se na određenim lokacijama sprovele određene mjere, tamo gdje su bila žarišta, odmah je došlo do opadanja broja slučajeva - poručio je on.

Naglasio je da je dovoljno da se svi pridržavaju trenutnih mjera.

- Prije svega distance u društvenim kontaktima i obavezna lična higijena. Teško je govoriti i nekim rigoroznijim mjerama u nekoj budućnosti, nadamo se da do njih neće doći - dodao je on.

Republički štab će odlučiti da li će ponovo biti uveden policijski čas zbog povećanog broja zaraženih, ali, kaže Zeljković, Institut trenutno ne predlaže tu vrstu pooštravanja mjera.

Zeljković ističe da se virus korona najbrže širi u porodicima.

- Primjećujemo da je sve veći broj mlađih osoba pozitivan, što je u neku ruku i očekivano, jer dolaskom ljeta, društveni kontakti i izlasci naglo su povećani - izjavio je on.

Dodao je da se za sada ne razmišlja o nekim restriktivnim mjerama na graničnim prelazima, ali da i dalje treba biti oprezan i da će se djelovati u skladu sa trenutnom situacijom.