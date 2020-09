Željka Cvijanović u Zvorniku

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović obišla je sa gradonačelnikom Zvornika vanjske radove na rekonstrukciji Doma zdravlja i izgradnji novog bloka bolnice u ovom gradu. Nakon toga posjetili su novi košarkaški teren u Osnovnoj školi "Sveti Sava" koji je rekonstruisan u okviru projekta koji sprovode Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine, predsjednik Republike Srpske i grad Zvornik.

"Ono što je važno jeste da je ovaj sportski teren nešto što je namijenjeno našoj djeci ovdje i služiće svakako učenicima ove škole ali namjera je naravno da bude teren koji će koristiti i druga djeca ili za neke druge potrebe eventualno i odraslih i svih onih koji treba da se okupe na jednom sportskom terenu i odgiraju ovdje neku utakmicu i organizuju određen događaj. Ovo je jedna od tri lokacije gdje realizujemo ovaj projekat, i u Modriči i u Ribniku, u pitanju su isti sportski tereni, sa istom namjernom i namjenom moram da kažem", rekla je Željka Cvijanović, predsjendik Republike Srpske.

"Republika Srbija i autonomna Pokrajina Vojvodina svim svojim kapacitetima pomaže razvoj Republike Srpske u raznim oblastima, u oblasti privrede, saobraćaja, infrastrukture, nauke, obrazovanja, školstva i tu je saradnja u prethodnih nekoliko godina podignuta na najviši mogući nivo, ti odnosi su na najvišem nivou", istakao je Đorđe Milićević, potpredsjednik Pokrajinske Vlade Vojvodine.

Prilikom posjete Zvorniku predsjednica Republike Srpske obišla je i rekonstruisani most Kralja Aleksandra prvog Karađorđevića koji spaja narode sa obje strane Drine. To je most koji predstavlja žilu kucavicu za dva grada Srbije i Srpske, kažu prvi ljudi Zvornika i Malog Zvornika.

"Ovaj most je vječiti svjedok od Kralja Aleksandra do današnjeg dana, da su dva grada, Zvornik i Mali Zvornik jedno, da su ljudi žive na obje obale do te mjere povezani da praktično ne znaju i ne mogu funkcionisati jedni bez drugih", naglasio je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.

"Nismo ni bili svjesni možda dok ovi radovi nisu krenuli. Onda smo svi vidjeli koliko to znači za Mali Zvornik i za Zvornik. To je jedna žila kucavica između ova dva grada i hvala Bogu da je završeno i da na neki način prodišemo, i sa jedne i sa druge strane", istakao je Zoran Jevtić, predsjednik Opštine Mali Zvornik.

U rekonstrukciju mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića Vlada Srbije uložila je oko 600.000 evra, a Zvornik 750.000 KM. Vlada Srbije donirala je i 500.000 evra za rekonstrukciju Doma Zdravlja Zvornik, dok je za ovu namjenu grad izvojio preostalih 295.000 KM. Za izgradnju i opremanje novog objekta, te rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje postojećeg objekta Opšte bolnice u Zvorniku biće izdvojeno oko 29 miliona KM.