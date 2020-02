Željka Cvijanović razgovarala sa pomoćnikom direktora USAID

Teme razgovora bile su dosadašnja saradnja institucija Republike Srpske sa misijom USAID-a, realizovanim projektima, kao i budućim USAID programima pomoći.

Predsjednica Cvijanović je ocijenila da je u proteklom periodu saradnja institucija Republike Srpske i USAID-a bila veoma dobra i korisna, te da su u Republici Srpskoj realizovani brojni projekti u oblasti turizma, poljoprivrede, energetske efikasnosti, finansijske stabilnosti, kao i zaštite životne sredine.

Predsjednica Cvijanović je istakla da je Republika Srpska zainteresovana za unapređenje ekonomske saradnje sa SAD u svim oblastima od zajedničkog interesa, te se ovom prilikom zahvalila na razvojnoj pomoći USAID-a.

Enjoyed my meeting with the President of the Republic of Srpska Željka Cvijanović. We discussed @USAID's partnership with #BiH to create new opportunities for young people to get involved in government, civil society, and the private sector. pic.twitter.com/P96U8qOFNC

— Brock Bierman (@BBiermanUSAID) February 6, 2020