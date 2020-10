Željka Cvijanović posjetila fabriku "The welly" u Prnjavoru

Poslovna zona "Vijaka" je pun pogodak, a Prnjavor je odlično iskoristio to što će ovuda prolaziti auto-put - poručila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske, nakon posjete tvornici obuće "Welly" koja je u avgustu preselila svoj pogon u ovu zonu. Želimo da i dalje zapošljavamo ljude i mijenjamo privredni ambijent, istakla je predsjednica.

"Zadovoljstvo je da vidim jedan ovakav kapacitet koji zapošljava 86 ljudi, sa namjerom da taj broj bude daleko veći, da je to prepoznatljiv proizvod koji nalazi svoje mjesto globalno na tržištu, dakle na svim kontinentima prisutni, a da su našli ovdje podršku od strane lokalnih vlasti, a naravno lokalne vlasti od strane republičkih vlasti", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je prije nekoliko godina riješila pitanje vlasničkih odnosa na mjestu poslovne zone, i prenijela vlasništvo nad 120.000 hektara zemlje na opštinu Prnjavor. Za sada, sedam preduzeća je kupilo veće placeve.

"Dva privredna subjekta su već otvorila, to je "Go Pak" koji proizvodi karton i firma "The Welly" u kojoj se danas nalazimo. Ovo je ovdje danas zaista odličan primjer kako firma koja je iz inostranstva, svoje posebno važno mjesto u poslovnom svijetu nađe ovdje u Prnjavoru", istakao je Darko Tomaš, načelnik Opštine Prnjavor.

Fabrika "The Welly" se bavi proizvodnjom zaštitnih čizama. Godišnje proizvedu oko milion pari, od čega čak 98 odsto ide u izvoz.

"Nismo imali problema nikakvih, tokom pandemije. Radili smo sa sto posto naših snaga. U septembru-oktobru smo zaposlili osam novih radnika. I planiramo još povećati našu proizvodnju", naglasila je Dajana Smiljić, direktor preduzeća "The Welly".

Mimo zvaničnog protokola, predsjednica je u Prnjavoru obišla lokaciju na kojoj će firma "Rizba", koja se bavi obradom drveta i proizvodnjom namještaja, proširiti proizvodnju. I oni planiraju da iskoriste prednosti koje nudi nova poslovna zona.