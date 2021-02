Željka Cvijanović posjetiće Petrinju, Glinu i Јasenovac

Kabinet predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović prvi je, na poziv Srpskog narodnog vijeća, pomogao zemljotresom pogođenoj Hrvatskoj.

Izdvojena su sredstva za nabavku kontejnera.

Predsjednica Republike Srpske sutra će posjetiti zemljotresom pogođenu Petrinju i Glinu, a potom i Јasenovac.

- Uspjeli smo da to, kao dobar tim zajedno i odmah uradimo, nakon što su nam se obratili za pomoć. Preko jedne naše firme iz Kozarske Dubice obezbijedili smo odmah 10 kontejnera za najugroženije tamošnje porodice - navela je Cvijanović.

Ona je istakla da će u okviru posjete obići nekoliko lokacija i održati više sastanaka, među kojima i sa odgovornim ljudima iz hrvatskih kriznih štabova za otklanjanje posljedica zemljotresa.

Predsjednica je naglasila da je potrebno da pomažemo i imamo osjećaja jedni za druge, te da je u tom smjeru uvijek bitno da institucije i ljudi iz Srpske koji obavljaju funkcije na raznim nivoima rade kao jedan tim.

- Nekada, kada dođu krizne situacije, važnije je da brzo odreagujete u odnosu na ono što dajete i nosite nekome. Kada je riječ o ovoj kriznoj situaciji u Hrvatskoj i ljudima koji su nam se obratili, bukvalno smo to riješili za sat vremena. Zadovoljna sam što su to tamošnji ljudi prepoznali - naglasila je Cvijanović.

Predsjednica Srpske je istakla da želi da razgovara s njima, da obiđe to područje i poruči im da nisu sami.

- To je uvijek prilika da se pošalju dobre poruke. Nas će ugušiti one loše, mržnja i nevažne stvari. Treba da budemo koncentrisani na prioritete i u krajnjem slučaju uvijek je dobra stvar biti dobar čovjek, humanista. Posebno ako vam za to priliku daje vaša pozicija - navela je Cvijanović.