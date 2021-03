Željka Cvijanović o posebnoj sjednici: Opozicija je još jednom pokazala kukavičluk

Svaki put kada se raspravlja o nekoj važnoj temi za Republiku Srpsku opozicija napusti Narodnu skupštinu i time pokazuje svoj politički kukavičluk.

Poručila je ovo predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović komentarišući prekjučerašnju posebnu sjednicu NSRS na čijem dnevnom redu je bila ocjena rada visokog predstavnika, primjenom Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika.

Cvijanovićeva u izjavi za Srpskainfo ocjenjuje da je sjednica bila uspješna, kako po pitanju rasprave, tako i zaključaka koji su doneseni na njoj.

– Bilo je očekivano da opozicija napusti skupštinu. To po pravilu rade svaki put kada je u pitanju neka važna tema za Srpsku, nastojeći da se izvuku iz diskusije i da ne daju svoj doprinos važnim pitanjima kojima smo se i ranije bavili – istakla je Cvijanovićeva.

Sankcije

Dodaje da je to politički kukavičluk čime pokazuju šta zaista misle o određenoj temi.

– Međutim, to ne predstavlja ništa novo; opozicija uporno bježi od velikih tema, jer prosto ne smiju da diskutuju i da daju svoj doprinos. Prilično je besmislena izjava jednog od opozicionara koji kaže “vi se bavite ovim temama zakašnjelo”. To nije tačno, mi smo se mnogo puta bavili ovim temama, ali je opozicija mnogo puta pobjegla od te teme. Prosto su se sakrili, nisu htjeli da budu vidljivi kako se ne bi zamjerili međunarodnom faktoru – ističe Cvijanovićeva.

Podsjeća da su neki od opozicionara čak pretrpjeli i sankcije visokih predstavnika, te im je bilo “ponuđeno da uđu u pravnu bitku i da institucije stanu iza njih, ali su odustali”. Na pitanje Srpskainfo na koga konkretno misli, odnosno da li je riječ o lideru SDS Mirku Šaroviću, Cvijanovićeva je potvrdila da govori upravo o njemu.

Ljudska prava

Komentarišući zaključke koji su doneseni na posebnoj sjednici NSRS, između ostalih i onaj o formiranju međunarodnog pravnog tima koji će podnijeti tužbe protiv dosadašnjih visokih predstavnika, Cvijanovićeva je istakla da je sasvim “prirodno što je NSRS donijela jedan takav zaključak”.

– Republika Srpska treba da se pravno brani od nepravnih aranžmana, mjera i akcija koje su dolazile od visokih predstavnika. Institucijama Srpske i nije baš ostavljeno previše prostora, osim naravno da zauzimaju političke stavove, ali isto tako da pokušamo naći i pravnu zaštitu za određene devijacije koje su se ovdje dešavale – ističe Cvijanovićeva.

Dodaje da su se od kraja rata do sada dešavale brojne manipulacije, u okviru kojih je bila i uloga visokog predstavnika, koja je bila manipulativna, jer je mnogo puta izašao iz svog mandata.

– Činjenica da imate jednog neizabranog pojedinca, koji je sebi dao za pravo da donosi zakone i nameće ustavne amandmane, kažnjava građane, ostavlja ih bez zaštite pred sudom. To nigdje u međunarodnom pravu nije navedeno kao njegova mogućnost ili obaveza. Bilo je situacija da visoki predstavnik smjenjuje građane, a nije im ostavio mogućnost da traže zaštitu pred sudom. Onda slušate visokog predstavnika i one koji brane tu poziciju, a koji nam govore o pravnoj državi. Pričaju o pravnoj državi, a smijenjeni građani nisu mogli naći bilo kakav pravni lijek ili pravnu zaštitu da se odbrane. Visoki predstavnici pričaju o ljudskim pravima, a onda postanu najveći kršioci ljudskih prava na planeti, jer su ostavljali građane bez sudske zaštite, dokumenata, mogućnosti da rade i zarađuju za sebe i svoje porodice. Žigosali su građane na razne načine i izvrtali ih ruglu. To je ta uloga visokog predstavnika koja je vrlo traumatična s obzirom na to da je bila nepravedna – zaključila je Željka Cvijanović.