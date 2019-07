Željeznice prebacile plan poslovanja za 10 odsto

"Svi parametri govore da su Željeznice Republike Srpske u prvih šest mjeseci ove godine prebacile plan poslovanja za 10 do 11 odsto," rekao je Zoran Ilinčić, vršilac dužnosti direktora ŽRS.

Gostujući u Centralnim vijestima ATV-a Ilinčić je naglasio da je se u Željeznicama prvi put isti dan isplaćuje bruto plata, dakle sve obaveze i prema radnicima i prema državi.

"Povećanja plate neće biti dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Stimulacije na platu su privremene mjere, dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Razgovore su zaustavili predstavnici sindikata," rekao je Ilinčić.



On je dodao da završena modernizacija signalizacije na relaciji Doboj-Banjaluka.

"Dobili smo upotrebnu dozvolu i dionica od Doboja do Banjaluke je kompletirana. Predviđene brzine na toj pruzi su do 100 kilometara na čas. Plan je da se nastavi sa modernizacjom, od Banjaluke do Novog Grada, zatim Doboj-Šamac, te veza sa Srbijom," rekao je Ilinčić.

Gostovanje Ilinčića pogledajte u prilogu ATV-a.