Željezničari najavili ŠTRAJK, uprava obećava STIMULACIJU

Radnici "Željeznica Republike Srpske" će dobiti 10 odsto veću platu za prošli mjesec, najavio je direktor tog preduzeća Zoran Ilinčić, nakon sastanka sa ministrom saobraćaja i veza Neđom Trninićem.

Prije sastanka u Doboju, nezadovoljni sindikalci su se okupili u Banjaluci, da najave polučasovni štrajk upozorenja u koji će stupiti 7. juna. Direktor "Željeznica" radnicima poručuje da će svi zaposleni dobiti jednokratnu stimulaciju, što će se nastaviti - ako se nastavi dobro poslovanje, kao do sada.

"Posmatramo svaki mjesec u skladu sa našim radom i poslovanjem. Nastojaćemo da zadržimo taj kontinuitet, cilj je da se kroz kolektivni ugovor na neki način definiše. Mi svakodnevno razgovaramo na ovu temu, pa i sa sindikatima, i nastojimo da zajednički dođemo do krajnjeg cilja - a to je popravljanje statusa naših radnika", kaže Zoran Ilinčić, generalni direktor "Željeznica Republike Srpske".

Baš zbog tog boljeg statusa - radnici su odlučili da za sedam dana prekinu sa radom na pola sata. Plate ne samo da nam nisu povećavane više od 10 godina, nego su i smanjivane, istakao je Zlatko Marin.

"Ono što smo dobili saznanje od uprave, to je poruka mejlom - da nisu obezbijedili potpis od relevantnih faktora. Mi smatramo da je to Vlada, i da je jedina adresa koja to sada može riješiti, Vlada Republike Srpske", kaže Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti.

Ministar saobraćaja i veza je rekao da njegova posjeta direktoru nema veze sa štrajkom, jer je za njega saznao na putu za Doboj. U procesu restrukturiranja Željeznice posluju sa mnogo boljim rezultatima nego prethodnih godina - poručio je Neđo Trninić.

"Mišljenja sam i ja i direktor, nadam se i uprava, da to zaslužuju da osjete i zaposleni na Željeznicama, koji imaju izuzetno niska primanja, iz tih razloga smo se dogovorili da direktor sa upravom donesu odluku koja bi išla u smislu da se radnicima za prethodni mjesec da stimulativni dio, u nekom rasponu koji se uprava dogovori, i kako se dogovori sa sindikatima", kaže Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Nezadovoljni radnici kažu - u povećanje će vjerovati tek kada sve budu vidjeli crno na bijelo. U suprotnom, najavljuju da će sljedećeg petka - u periodu od 10 do 10.30 ujutru - štrajkovati na platoima željezničkih stanica Doboj, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Brčko i Zvornik.