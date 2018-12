Zečevići nisu sami, tu smo za njih i u budućnosti

Rat joj je uzeo tri sina i muža, a prije dvadesetak dana Milja Zečević sahranila je i četvrtog sina, Branislava. Crninu nije ni skidala. Klonula je od bola, noge je izdaju, ali razum služi. Snage da mnogo priča nema. Milju je danas posjetio predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Hvala mu što je došao i obišao me, nemam šta da kažem drugo. Kako ga ja nosim, to znam ja, ne mogu to nikom objasniti kako mi je bilo teško i kako mi je teško. Sve je prešlo preko mene, kad sam četiri sina sahranila i čovjeka, šta vam imam više pričati," rekla je zečevićeva.

Život joj je dao velika iskušenja i patnju i moramo da imamo ljudski osjećaj i budemo tu, kaže Milorad Dodik, predsjedavajući BH Predsjedništva. Na jednom mjestu vidio je patriotizam i borbu porodice koja je dala sve za Srpsku.

Ovdje vidimo jednu porodicu koja je najviše dala za RS. Ovdje sam samo da u ove dane koji dolaze, da na trenutak osjete pažnju svih nas koji smo se okupili tu, da baki i njenim ukućanima damo moralnu, prije svega, podršku, da kažemo da nije sama i da smo tu u buduća vremena, ne više kao važni ljudi u državi, nego prije svega kao ljudi," rekao je Dodik.

Izgubio sam tri strica i djeda, sada i oca, ostala je samo baka, priča Miljin unuk Goran. Uprkos tragediji, Miljin četvrti sin Branislav im je nakon rata bio vodilja.

"To je još jedna dodatna tragedija za nju i sve nas. On nam je bio snaga neka, i okupljao nas tu sve, pomagao u svemu. Ne znam šta bih rekao, želim da se zahvalim predsjedniku i njegovim saradnicima na svoj ukazanoj pomoći, posjeti," kaže Goran Zečević, sin nedavno preminulog Branislava.

Jovan Zečević i njegova tri sina na kućnom pragu ubijeni su u martu 1992. Branislav je jedini preživio. Prošle godine je imao operaciju zbog srčanih problema. Njegov sin Goran vjeruje da je porodična tragedija uticala na to da ga srce izda.