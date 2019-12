Zbog načelnika prekinuta sjednica lokalnog parlamenta

Teslićki načelnik Milan Miličević opet nije došao na sjednicu lokalnog parlamenta. Zbog toga su odbornici prekinuli zasjednje prije rasprave o Nacrtu rebalansa budžeta za 2019. i Nacrtu budžeta za 2020. godinu.

U SDS-u pravdaju Miličevića, dok većina odbornika smatra da za takav postupak opravdanja nema. Načelnika pozivaju da zajednički donose odluke koje su, kako kažu, od izuzetnog značaja za građane Teslića.



"Pitanje izuzetno bitno za čitavu opštinu Teslić i građane. Međutim, on je smatrao da tu ne treba da bude. Zbog toga smo tražili prekid sjednice te da se izvrše konsultacije sa načelnikom da vidimo da li ima neki termin kad on može da dođe da svi zajedno raspravljamo", rekao je Mišo Stojanović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u SO Teslić.

"Od načelnika opštine se očekuje da on ispuni preduslove da skupština radi u punom kapacitetu. On je to ispunio", istakao je Milan Kasapović, predsjednik Kluba odbornika SDS-a u SO Teslić.

"Iako načelnik ima svoje zastupnike, ipak smatram da je trebao da dođe ovdje kad se raspravlja o tako bitnim tačkama", naglasio je Miodrag Cvijić, odbornik SP u SO Teslić.

Zbog nedolaska Miličevića na sjednicu, ona je prekinuta i u srijedu, 27. novembra. Odbornici su tada napravili jednočasovnu pauzu i pozvali načelnika da im se pridruži u radu. On nije došao.

"Da li neko nekog voli ili ne voli, to je nešto drugo. Prvi čovjek Teslića tu bi trebao da bude kako kaže većina koja je izglasala danas ponovi prekid. Nadam se da ćemo u narednom periodu prevazići ovaj problem i da će načelnik prisustvovati sjednici da usvojimo nacrt rebalansa i nacrt budžeta za 2020. godinu", rekao je Miroljub Letić, predsjednik Skupštine opštine Teslić.

Na pozive ATV-a Miličević se ni danas nije javljao. U međuvremenu, u lokalnom parlamentu, rijetka slika. Odbornici SDS-a i skupštinske većine neke od odluka uspjeli su čak i zajednički jednoglasno da donesu.