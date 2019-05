Završeno stažiranje: Uručene diplome za 33 studenta

Ovogodišnje stažiranje u Naradnoj skupštini Republike Srpske je završeno. 33 studenta banjalučkog Univerziteta koji su završili ovaj program dobili su i diplomu. Stažirati u najvišem zakonodavnom tijelu u Republici, nije mala stvar, pričaju stažisti. Kažu, ovo će im mnogo značiti u budućnosti.

"Mislim da je ovo veliko iskustvo, pošto, ovo je mogućnost koja se ne pruža svima, da stažiramo u najvišem zakonodavnom tijelu u Republici Srpskoj. Tako da smo se ovdje upoznali sa radom Skupštine, način, ono što mi učimo na fakultetu, zapravo, teorija koju mi učimo na fakultetu, ovdje je sprovedena u praksu u najvišem dijelu, tako da smo uspjeli da vidimo kako praktično sve funkcioniše", istakao je Igor Kanjski, student Pravnog fakulteta u Banjaluci.

"Ja sam imala jedno veoma lijepo iskustvo sa stažiranjem u Parlamentu. Drago mi je bilo što sam imala priliku da iznutra vidim kako to sve funkcioniše, naročito u odboru u kom sam ja radila je bio veoma aktivan. To je bio Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor. Imala sam priliku da vidim kako to Skupština komunicira neposredno sa građanima i na koji način ona pomaže građanima", naglasila je Sanja Kosanović, student Pravnog fakulteta u Banjaluci.

Polaznicima 23. klase stažista u Parlamentu Srpske, diplome je uručio prvi čovjek Skupštine. Nedeljko Čubrilović kaže, budućnost Republike Srpske je u ovim studentima.

"Meni je zaista zadovoljstvo što ti mladi ljudi ovdje boraveći tokom šest mjeseci svoje prakse pokazuju interesovanje za rad najvišeg zakonodavnog tijela. Naravno, ja sam im poručio da budućnost je ove zemlje u njima, ali i njihova je u ovoj zemlji", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

OFF

Političke nauke, pravo, ekonomija, filozofija, stažisti različitih profila su prošli kroz ovaj program Narodne skupštine, do sada njih 600.