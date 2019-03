Završeno prebrojavanje glasova: Miličević ostaje načelnik

Od nedjelje su se SDS-ovci danonoćno smjenjivali oko četiri vreće. Čuvali su ih da ni na sekund ne ostanu bez nadzora. Danas su konačno otvorene. Za vreće iz Mladikovina i Blatnice zamjerki nema. Ipak, za one iz Vlajića i Očauša, kažu, potvrdili su svoje sumnje.

"Kako je moguće da se dodatni listići pojave na putu između Očauša i Komisije, ko je bio zadužen za listiće, ko je posjedovao pečat, ko je štampao dodatne falsikovane biračke rezultate," kaže Stojan Smiljanić, posmatrač SDS-a u Očaušu.

"Utvrđeno je da vreće nisu iste boje, broj listića u vrećama se ne podudara sa stvarnim, birački spisak je tačan," rekao je Srđan Dolić, posmatrač SRS u Vlajićima.

SDS-ovci su se danas opet okupili ispred zgrade Komisije. Miličević najavljuje krivične prijave, ali ni iz SNSD-a mu ne ostaju dužni.

Predsjednik teslićkog SNSD-a, Dragan Bogdanić, rekao je da će prihvatiti rezultate Komisije, ali je sam proces opoziva ocijenio nedemokratskim od strane Miličevića i visokih funkcionera SDS-a, za koje kaže da su nezakonito narušili izborni proces.

"Krivičnim prijavama koje smo upravo pokrenuli, od članova Komisije za sprovođenje referenduma, do predsjednika biračkih odbora koji su sve dozvolili, do onih koji su ih transportovali automobilima, do onih koji su kao organi reda pratili ove vreće," rekao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

"Da mi ćemo nakon ovoga podnijeti krivične prijave protiv načelnika, Milovana Stankovića, Darka Babalja, Marinka Božovića, i svih onih koji su ušli u Izbornu komisiju mimo zakona. Ako je zakon za jedne, vrijedi i za druge," kaže Dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD-a Teslić.

Sve ovo, kažu u SNSD-u, počelo je u nedjelju, dolaskom ljudi iz Sarajeva. I oni traže da se utvrdi šta se zaista desilo i kako je došlo do vanredne situacije u Tesliću.

"To je nama bio signal da se nešto dešava. Mi smo nastojali da ne izlazimo sa svojim podacima, da ne dajemo zbunjujuće podatke, i to se danas pokazalo dobrim," rekao je Bogdanić.

Na članove komisije vršen je pritisak, dobijali smo prijetnje smrću, kažu u Komisiji za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Teslić. Podsjećaju da se ispred zgrade okupljalo i nekoliko stotina ljudi, a da su neki od njih, sa načelnikom Teslića, ušli u njihove prostorije.

"U tom trenutku su vladale takve okolnosti, ne može se sa sigurnošću utvrditi da su sporne vreće i materijal autentični i komisija ne može da garantuje za rezultate," rekla je Nikolina Ristić, predsjednica Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Teslić.



O svim problemima u radu, poručuju, proslijedili su izvještaj Republičkoj izbornoj komisiji. Na njima je i konačna odluka o spornim vrećama. Sve to, ipak, čini se neće uticati na konačan ishod referenduma i Milan Miličević ostaje načelnik Teslića.