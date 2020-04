Zavod za zapošljavanje: Otpušteni radnici imaju pravo na naknadu

1.174 radnika u Republici Srpskoj je ostalo bez posla od početka uvođenja mjera zbog pandemije virusa korona. To su podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za period od 17. marta do 10. aprila. Oni koji su u to vrijeme završili na birou, imaju pravo na novčanu naknadu Zavoda. Koliko dugo će se dobijati, zavisi od dužine staža.

“Naknada se kreće od 416 KM, pa do oko 800 KM u zavisnosti od plate. Znači ne može biti manja od 416 KM. Lica koja su radila preko 30 godina, oni imaju naravno i najveću novčanu naknadu koja ide čak do dvije godine. Da bi lice ostvarilo novčanu naknadu mora raditi minimum osam mjeseci u toku jedne kalendarske godine i ne može biti otpušteno po sistemu sporazumnog raskida. Znači, moraju postojati razlozi za otpuštanje radnika", kaže Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Miroslav Vujičić. Vlada Republike Srpske već je donijela brojne mjere za ublažavanje posljedica na privredu. Između ostalog, Srpskoj je pripalo i 38 odsto od 330 miliona evra, koliko će BiH dobiti od kriznog aranžmana sa MMF-om. Ta sredstva će biti dio garantnog fonda za oporavak malih i srednjih preduzeća poslije epidemije. Uslov je da nema otpuštanja radnika, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Spreman paket mjera ima i Banjaluka. "Svi poslovni subjekti mogu da počnu da se javljaju za ostvarivanje onih subvencija, olakšica, podsticaja ili oprosta na koje imaju pravo po odlukama Skupštine grada. Takođe, krenula je podjela paketa poljoprivrednih proizvoda”, kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić. U Srpskoj je otkaza u vrijeme virusa korona daleko manje nego u okruženju, tvrde poslodavci. Jedan od razloga su upravo obećane mjere, poručuje prvi čovjek poslodavaca Srpske. Saša Trivić kaže, gubici će biti veliki. Tješi ih i to što bi od početka maja mogle stići narudžbe iz inostranstva. “Poslodavci, dobar dio njih, stoji, ništa ne radi. Možda, 30-ak% firmi nešto radi. Ostalo sve radi. Ne zbog zabrana, već jednostavno nema narudžbi iz inostranstva. Prema tome, to će se sve odraziti i na probleme u budžetu Republike Srpske i u budžetima lokalnih zajednica i zato mislimo da nam je osnovni zadatak kako što prije početi raditi, što bolje početi raditi da bi ta sredstva koja mi uplaćujemo u budžete bila što prije operativna", kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Ipak, bez obzira na trenutnu situaciju, zabilježena su i brisanja s evidencije Zavoda za zapošljavanje. U martu je novo radno mjesto pronašlo oko 2.300 radnika.