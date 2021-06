Zašto Sarajevo još nije procesuiralo pokušaj linča nad Vučićem?

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik upitao je danas zašto Sarajevo ni nakon šest godina nije procesuiralo pokušaj linča i likvidacije tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji u Potočarima.

- Zašto niste dosad procesuirali pokušaj linča i likvidacije (sadašnjeg) predsjednika Srbije koji je došao sa dobrom namjerom da izjavi saučešće porodicama stradalih, pa je dobio kamen u glavu? To je vaše gostoprimstvo i vaša dočekivanja onih koji imaju dobre namjere - rekao je Dodik.

Dodik je naveo da su organi Republike Srpske istragu doveli do kraja, ali da je Tužilaštvo BiH, koristeći mehanizam koji nigdje ne postoji, izuzelo materijale od Republike Srpske i zabranilo joj da se time bavi.

Dodik je istakao da do danas nema procesuiranja, bez obzira na to što Republika Srpska traži da se to uradi.

- Čovjek je dobio kamen u glavu, on je predsjednik Srbije, on je doživio tamo atak na svoj život i bezbjednost. I šta se desilo? Ništa - konstatovao je Dodik.

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i predstavnici parlamentarnih stranaka u Srpskoj, razgovarali su u Beogradu sa predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrima u Vladi.

Upoznali su rukovodstvo Srbije na koji način se spornim imenovanjem novog visokog predstavnika u BiH pokušava ignorisati ne samo lokalni faktor, nego i međunarodno pravo.