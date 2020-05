Zaraženo još 33 građana Republike Srpske

Republički štab za vanredne situacije donio je danas zaključak kojim se ukida zabrana kretanja licima starijim od 65 godina na teritoriji Republike Srpske, zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab donio zaključak kojim se zbaranjuje organizovanje maturskih večeri, kao i naredbe kojima se mjenja školski kalendar u osnovnimi srednjim školama u Srpskoj.

"Republički štab je donio zaključak, da nažalost, moramo da zabranimo organizovanje maturskih večeri u osnovnim i srednjim školama u Republike Srpske zbog pojave bolesti izazvane novim virusom korona zbog opasnosti za zdravlje učenika i nastavnika. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj", kaže Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture.

Novi virus korona potvrđen je u posljednja 24 sata kod 33 osobe, od 697 testiranih uzoraka, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Sedam osoba je iz Prijedora, šest iz Banjaluke, četiri iz Gacka, tri iz Gradiške, po dvije su iz Kotor Varoši, Trebinja, Teslića i Kneževa i po jedna iz Kozarske Dubice, Šamca, Broda, Laktaša i Nevesinja. U Univerzitetskom kliničkom centru liječi se 96 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo korona virusa.

"Na Odjeljenju Kovid-19 hospitalizovano je 28 pacijenata teže kliničke slike, dok je u izolaciji sedam pacijenata. Kod pet pacijenata zdravstveno stanje zahtijeva respiratornu podršku, a četiri osobe su na neinvanzivnom modu mehaničke ventilacije", poručuju iz ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Novi virus korona potvrđen je i kod jednog korisnika doma za starija lica iz Kneževa. Negativni su nalazi 101 testiranog zdravstvenog radnika iz nekoliko gradova i opština u Srpskoj. U posljednja 24 časa u Prijedoru je sedam osoba novozarežanih virusom korona, od kojih je pet pacijenata i jedan ljekar bolnice "Doktor Mladen Stojanović", te jedno lice iz porodičnog kontakta sa prethodno zaraženim.

Gradonačelnik Milenko Đaković i član Štaba za vanredne situacije grada Prijedora Zlatko Ritan su u samoizolaciji nakon što su bili u kontaktu sa licem kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa korona, kaže zamjenik gradonačelnika Prijedora.

"To znači da su oni i pored dobrog korišćenja opreme za zaštitu, praktično sami zatražili da budu u samoizolaciji i zbog njihovog digniteta i digniteta ovog štaba za vanreden sitaucije jer takav dogovor je bio između nas samih na štabu", kaže Aleksandar Miljuš, zamjenik gradonačelnika Prijedora.

"Ukupan broj pozitivnh na kovid je 17, ukupan broj lica koji su oporavljeni test kovid proglašeni zdravim je 9 i nažalost ukupan broj preminulih jeste šest", kaže Milica Otković, epidemiolog Doma zdravlja Prijedor.

U Gacku su zabilježena još četiri slučaja virusa korona, što je pogoršalo epidemiološku situaciju u ovom gradiću, koji je sa 31 oboljelim lokalna zajednica sa najviše zaraženih u istočnoj Hercegovini.

Zbog toga je lokalni Krizni štaba odlučio da svi privredni subjekti umjesto do 21, mogu da rade do 18 časova. U Republici Srpskoj do sada je na novi virus korona testirano 19.872 osobe. Virus je, do sada, potvrđen kod 1.201 osobe, a oporvilo se 527 osoba.