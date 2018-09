Zapad u Srpskoj pokušava da poveća nivo protestnih aktivnosti

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac rekao je da je vladajuća koalicija na čelu sa SNSD-om spremna za učešće na predstojećim izborima u BiH na demokratskim pricipima, ali da njihovi oponenti uz podršku Zapada, NVO i medija koje kontrolišu, pokušavaju da povećaju nivo protestne aktivnosti i vještački provociraju rast nepovjerenja prema vlastima Republike Srpske.

"U Vašingtonu i Briselu su razočarani opozicijom Republike Srpske, niko ne vjeruje u njihovu pobjedu i smatraju ih promašenom investicijom. Zbog toga, neke zapadne zemlje su spremne na stvaranje haotičnog stanja u Srpskoj i nastoje da preko određenih lica iz Saveza za promjene organizuju proteste i nerede u Banjaluci na dan izbora ili poslije njih s ciljem da na takav način smijene rukovodstvo Republike Srpske", istakao je Košarac za "Rusku gazetu".

Na pitanje kako ocjenjuje situaciju u regionu s obzirom na činjenicu da Zapad pokušava da Rusiju predstavi kao zemlju koja ima negativan uticaj na Balkan, Košarac je rekao da je politika Zapada u BiH isključivo usmjerena na saradnju sa jednim od tri konstitutivna naroda te zemlje - Bošnjacima.

"Diplomate iz zapadnih zemalja redovno se miješaju u unutrašnje stvari BiH, daju uputstva kako i šta da rade, uključujući se tako i u kontekst borbe protiv navodnog negativnog širenja ruskog uticaja. Moram istaći da je uticaj Ruske Federacije u BiH pozitivan, a on se tiče dosljedne podrške svim poglavljima Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustavnim pravima Srba, Hrvata i Bošnjaka, kao i pravima dva entiteta - Republike Srpske i FBiH", istakao je Košarac.

On je rekao da jedino što se u BiH čuje od predstavnika Moskve jeste važnost očuvanja Dejtonskog sporazuma za razliku od visokog predstavnika BiH koji pokušava da taj sporazum izmijeni.

"Mi u Srpskoj vidimo u Rusiji prijateljsku državu koja nam pomaže, štiti naše interese i tradiciju. Ruska Federacija je važan trgovinsko-ekonomski partner cijeloj BiH, a treba napomenuti i to da svake godine 50 mladih ljudi iz BiH različitih nacionalnosti dobijaju mogućnost studiranja na ruskim visokim državnim školama. To je direktna demonstracija dobrih namjera Moskve u odnosu na sve narode koji žive u BiH", istakao je Košarac.

Na konstataciju "Ruske gazete" da je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić 17. avgusta otvoreno izjavio da ne postoji "crna lista" ruskih državljana kojima je zabranjen ulaz na teritoriju BiH, a već 23. avgusta ruskog pisca Zahara Prilepina nisu pustili u BiH, Košarac je rekao da Mektićeve izjave nanose štetu bilateralnim odnosima BiH i Ruske Federacije.

"Zapadne ambasade u Mektiću vide pouzdanog partnera koji veoma često i bez ikakve potrebe na veoma vulgaran način karateriše ljude i događaje. Tokom četiri godine on je demonstrirao svoju nekompetentnost na funkciji koju obavlja, a koja je veoma važna za očuvanje bezbjednosti u BiH", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Mektić se nalazi pod uticajem zapadnih diplomata koji daju podršku uglavnom bošnjačkim interesima, posebno SDA Bakira Izetbegovića.

"U tom smislu Mektić nastupa u ulozi pomoćnika Bakira Izetbegovića i njegovog okruženja iz OBA, što nanosi štetu BiH na međunarodnom planu. To potvrđuje i slučaj sa ruskim piscem Zaharom Prilepinom. Srpski kadar iz Saveza za promjene, posebno Mektić, bio je obavezan da ne dopusti takav razvoj događaja jer on može negativno uticati na prijateljske odnose sa Rusijom. To što Mektić radi i govori poprima razmjere političkog i diplomatskog skandala", zaključio je Košarac.