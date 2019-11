Zaključci NSRS biće sprovedeni, poručuju zvaničnici iz Srpske

Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske biće sprovedeni, jasna je to poruka iz Republike Srpske, bez obzira na brojne reakcije međunarodne zajednice koje ne prestaju ni danas.

Formiran je tim ljudi koji će napraviti akcioni plan na koji način će zaključci biti sporedeni poručuje srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Tvrdi Dodik da doneseni zaključci ni na kakav način ne degradiraju Dejtonski sporazum, nego da su upravo stranci ti koji su pogrešnim tumačenjem Dejtona mnoge doveli u zabludu.

Zbog svega toga kaže Dodik u Srpskoj niko odavno ne sluša šta kaže PIK ili OEBS koji je takođe zaključke nazvao zabrinjavajućim. Vaša ocjena je vaša stvar, a mi ćemo nastaviti da radimo ono što je u interesu ovog naroda, jasan je Dodik.

“Ja im poručujem da niti čitam njihove komentare, niti me zanimaju njihovi stavovi ako imaju da kažu nešto o Republici Srpskoj, neka dođu u Srpsku ako hoće da pričaju sa nama hoćemo da pričamo, znamo da čitamo, veoma dobro znamo da čitamo Dejtonski sporazum i Ustav i savršeno dobro smo se kroz zaključke kretali, kroz Ustv to što OSCE ili bilo ko pojavljuje da brani kriminalnu zaostavštinu Visokog predstavnika, koju sporvodi 24 godine, e to je istina”, poručuje srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Nema smisla da nam drže lekcije oni koji su nametali rješenja poručuje i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović. Šta kažu iz Pika u Srpskoj godinama ne čita niko jer je riječ o stereotipima usmjerenim protiv Republike Srpske. To što podrška zaključcima nije stigla od opozicionih poslanika dokaz je da su odaniji međunaronoj zajednici nego svome narodu kaže Željka Cvijanović.

Sve reakcije koje stižu od međunarodne zajednice su kaže, još jedan dokaz da od njihovog aganžamana ima više štete nego koristi.

“Šta su oni nama poručili, šta je tu nelegalno, antiustavno, u zaključcima Narodne skupštine, dolazite do tačke da možete da kažete da kada branite Dejton onda vas taj PIK optužuje za antidejtonsko djelovanje to je toliko licemjerno, neproduktivno i opterecujuće za nas”, poručuje predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Na sporvođenju zaključaka u Vladi Republike Srpske, već se radi punom parom. Na danas održanoj sjednici usvojen je zaključak kojim se od svih ministarstava traži da analiziraju i identifikuju nadležnosti prenesene na nivo BiH kao i efekte koje je prenos nadležnosti izazvao. Spremni su u Vladi Srpske i da odmah počnu pregovori sa Federacijom o zakonu o Ustavnom sudu BiH, ali i preispitivanju date saglasnosti na Zakon o odbrani, Zakon o indirektnom oporezivanju i Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.

Usaglašeno je na sjednici i da je neophodno i da se odmah pristupi izradi zakona o rehabilitaciji svih lica iz Republike Srpske koja su nezakonito smijenjena odlukama visokih predstavnika, kao i da bude sagledana mogućnost izmjene Krivičnog zakona Srpske da bi bilo sankcionisano postupanje u suprotnosti sa stavovima Narodne skupštine, kao ugrožavanje suvereniteta i ustavnog poretka Republike Srpske.

"Mi smo već preko generalnog sekretarijata zadužili resore da pod tim zaključcima radimo nečekajući kada će oni biti zvanično objavljeni jer znamo da to mora proći Vijeće naroda, siguni smo da će to ići i na Ustavni sud, ali nama to ništa ne znači, zaključci su u skladu sa Dejtonom, u skladu sa nadelžnostima institucija, NSRS je ovlaštena da donosi zaključke, ni jedan od tih zaključaka nije antidejtonski”, kaže Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Da u zakljucima nema ništa antidejtonsko potvrđeno je i iz Ruske ambasade u BiH. Njima se brane temeljni principi mirovnog sporazuma kao što su ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta i nisu usmjereni protiv bilo koga. Reakciju ostalih članica PIK-a smatraju nepotrebnom, čak i štetnom. Upravo o ovim temama bilo je riječi i na sastanku srpskog člana Predsjedništva Milorada Dodika i ruskog ambasadora Petra Ivancova.