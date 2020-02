Zakazana posebna sjednica Narodne skupštine, jedna tačka dnevnog reda

Može li Milo Đukanović u zvaničnu posjetu BiH ili ne, i da li će Fronteks na granice BiH, sutra će odlučivati narodni poslanici. Uoči sjednice na kojoj će se raspravljati o povredi vitalnog nacionalog interesa, jasno je, ako je pitati opozicionare, da od jedinstva neće biti ništa.

U SDS-u i PDP-u i danas poručuju da nemaju ništa protiv toga da crnogorski predsjednik dođe u BiH. Dok Srpska pravoslavna crkva i vjernici doživljavaju progon u Crnoj Gori, opozicija u Republici Srpskoj u potezu Milorada Dodika da glasa protiv posjete crnogorskog predsjednika, vidi ubiranje političkih poena.

Takvo razmišljanje, kažu u Klubu poslanika SNSD-a nije ništa drugo nego vođenje šizofrene politike.

"Jer ovdje pitanje preglasavanja srpskog člana Predsjedništva i čovjeka koji je član predsjendištva iz Republike Srpske oni doživljavaju kao politiku i odnos prema Miloradu Dodiku. Sutra treba da se pokaže prava podrška i to je pitanje politike, a iznad svega pitanje da je srpski član Predsjeništva preglasan. I onaj koji misli da BiH može da funkcioniše na tom principu taj se grdno vara", rekao je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Dok iz najveće parlamentarne stranke pozivaju na jedinstvo, u opoziciji najavljuju burnu raspravu. Da će tako i biti, dalo se naslutiti i na kolegijumu na kojem opozicija nije glasala za dnevni red.

"Klub poslanika SDS-a i SDS smatra da je ovo ponovo predstava za javnost nepotrebna i da ovome nema svrhe raspravljati. Mi nećemo podržati ovaj zaključak. Drugi zaključak na kolegijumu smo mi predlagali da se razdvoje dva zaključka", istakao je Miladin Stanić, šef Kluba poslanik SDS-a u NSRS.

"Kad nekome zabranite da dođe u posjetu to znači da je sve ono što je moglo da bude iscrpljeno od diplomatskih alata već potrošeno. A to ovdje nije slučaj. I naše mišljenje je da je to pogrešan potez bio", naglasio je Igor Crnadak, poslanik PDP-a u NSRS.

Iz kabineta srpskog člana Predsjedništva poručuju da zvanična posjeta crnogorskog predsjednika BiH u ovom trenutku sigurno ništa dobro neće donijeti ni Crnoj Gori, ni BiH. Milorad Dodik poručuje da je sasvim logično i moralno da Republika Srpska saosjeća sa srpskim narodom u Crnoj Gori, ali da glas protiv dolaska Mila Đukanovića ne znači da se Srpska miješa u unutrašnje stvari Crne Gore.

"Postavlja se i moralno i političko pitanje kako to neki Srbin može dozvoliti da se njemu pruži prilika da dok tamo naši ljudi protestuju on dođe u Sarajevo da objašnjava ono što on hoće. I to je naravno jer smo mi isti vjerujući narod ista je crkva i ovdje i u Crnoj Gori. Ja imam egzaktne podatke, informacije kako njegova služba vršlja po Hercegovini u Republici Srpskoj, pokušava da razne stvari tamo obavi. Znam da postoje u Podgorici, Tirani i Sarajevu da postoje obavještajni centri u kojim učestvuje i Crna Gora koji se bave sprečavanjem tzv malignog ruskog uticaja", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Kolegijum je utvrdio Prijedlog dnevnog reda sa jednom tačkom koja se odnosi na izjašnjenje o izjavama srpskog člana Predsjedništva BiH o proglašenju zaključka i odluke Predsjedništva od 19. februara veoma štetnim po vitalne interese Srpske.