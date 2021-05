Zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije u Istočnom Sarajevu i polaganje kamena temeljca HE “Buk Bijela”

Zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije zakazana je za sutra u Istočnom Sarajevu.

Prema protokolu sutrašnje posjete, Višković će u 9.30 časova na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekati delegaciju Vlade Srbije, dok će u 9.45 časova razgovarati sa Brnabićevom u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istročnom Sarajevu.

Sjednica vlada Republike Srpske i Republike Srbije, 11. po redu, predviđena je za 10.00 časova u konferencijskoj sali u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

U 12.00 časova u svečanom salonu u prizemlju Administrativnog centra predsjednici vlada Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić održaće konferenciju za novinare, koja će biti prenošena uživo na programu Radio-televizije Republike Srpske.

Pres-konferenciji prethodiće potpisivanje sporazuma o saradnji o pitanjima važnim za razvoj veterinarske profesije Republike Srpske i Srbije, koji će potpisati predsjednik Veterinarske komore Republike Srpske i predsjednik Veterinarske komore Srbije.

Delegacije dvije vlade potom odlaze za Foču, gdje će 13.30 časova Višković i Brnabićeva položiti kamen temeljac HE “Buk Bijela” na rijeci Drini čiju gradnju će finansirati elektroprivrede Srbije i Srpske u iznosu 220 miliona evra.

U zajedničkom preduzeću HES “Gornja Drina” preduzeće “Elektroprivreda Srbije” imaće udio od 51 odsto, a “Elektroprivreda Republike” Srpske 49 odsto.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je juče da je važno što su Srpska i Srbija došle u poziciju da specijalne i paralelne veze pretaču u projekte, među kojima je i Hidroenergetski sistem (HES) “Gornja Drina”.

On je izjavio da će na sjednici biti riječi o HES “Gornja Drina”, izgradnji auto-puta od Rače do Bijeljine, te aerodromu u Trebinju, ukazujući da se o projektima Gornje Drine priča decenijama, a da do danas ništa nije urađeno.

Izgradnjom HE “Buk Bijela”, koja bi trebala da traje pet godina, biti otvoreno novo energetsko poglavlje izgradnje velikih energetskih objekata jer će se nakon ove graditi još dvije hidroelektrane na gornjem toku Drine – “Foča” i “Paunci”, kao i u Hercegovini HE “Dabar”, te vjetro i solarne elektrane.

Ministar rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla je ranije da

ćese graditi tri hidroelektrane na Drini, što je projekat vrijedan 520 miliona evra, kao i da se počinje sa najvećom “Buk Bijela” koja ima i najveću instalisanu snagu i donijeće najviše gigavat časova.

Mihajlovićeva je rekla da će sve biti rađeno u skladu sa svim propisima kada je riječ o zaštiti životne sredine.