Zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije

Srbija će nastaviti da bude prijatelj i partner Republike Srpske, kao i jedan od njenih najvećih investitora. To je jedan od zaključaka desete zajedničke sjednice dvije vlade.

Ekonomski razvoj, ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i energetiku Republike Srpske biće glavni fokus Srbije u 2019. godini, poručila je predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić. Zajedničkim snagama će se graditi hidroelektrane Foča i Paunci, i u taj paket ići će i Buk Bijela.

Ništa manje važna, poručuje Brnabićeva, nije ni činjenica da se tender za izvođače radova graničnog prelaza Bratunac zatvara 7. marta. Pitanje mosta Bratoljub je, kaže, podjednako važno za građane s obje strane Drine. Osim u Trebinju, planirano je otvaranje konzularnog predstavništva i u Drvaru. Godinama je Srbija bila zaštitnik Republike Srpske a tako će, tvrdi predsjednica Vlade, i ostati.

"U ekonomiji bilježimo konstantan rast robne razmjene. 2018. godina je bila svakako dobra, mi smo imali robnu razmjenu sa Bosnom i Hercegovinom od milijardu 870 miliona evra. Dakle, bližimo se cifri od dvije milijarde. Podvukla bih da je 70 odsto ovoga robna razmjena sa Republikom Srpskom", kaže Ana Brnabić, predsjednik Vlade Srbije.

Predsjednik Vlade Republike Srpske posebno je zadovoljan saradnjom sa Srbijom u namjenskoj industriji. Oporavak te grane izuzetno je važan za Republiku Srpsku. Još važnjiji je, kaže Radovan Višković, i autoput koji će se graditi, a koji će Srpsku sa Srbijom spajati na dva kraja.

"Građani Republike Srpske znaju da to cijene i posebnu pažnju daju tom dijelu jer su to pare poreskih obveznika Srbije i to je jedan od načina povezivanja dva naroda", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

Sa zajedničke sjednice zadovoljni su izašli i ministri Vlade Republike Srpske koji su, prvo, razgovarali sa resornim kolegama iz Srbije, a kasnije i na nivou dvije delegacije. Na dobru saradnju sa Srbijom ukazali su svi ministri iz Republike Srpske, koji su se sastali sa svojim kolegama. Ministar Unutrašnjih poslova Srske Dragan Lukač i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske zadovoljni su dobrom saradnjom.

Potpisana su i četiri memoranduma u oblastima inspekcijskog nadzora, obrazovanja, digitalizacije i evropskih integracija. Dva je potpisao Srđan Rajčević, ministar naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva. Republici Srpskoj, kaže ,dobro će doći iskustva Srbije u procesu digitalizacije. Ništa manje nije važna ni saradnja i povezivanje mladih talenata s obje strane Drine, tvrdi Rajčević.

"Tu imamo plan da prvo uspostavimo saradnju između Fonda dr Milan Jelić koji je u sastavu Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, i Fonda za stipendiranje mladih Republike Srbije, i tu planirmo da napravimo određenu razmjenu iskustava između samih stipendista", kaže Srđan Rajčević, ministar u Vladi Republike Srpske.

Poslije sjednice, predsjednik Vlade i ministar za evropske integracije sastali su se i sa šefom predstavništva Republike Srpske u Srbiji, koji je organizovao prijem povodom Dana Republike. Predstavnistvo u Beogradu najaktivnije je od svih, kaže Višković. Sljedeći zadatak Mlađena Cicovića je dovođenje privrednika u Republiku Srpsku. Na tome već radi.

"Poseban zadatak će biti da pokušamo da bar jednu investiciju, u narednom periodu, jednoj godini da dovedemo kvalitetnu investiciju u Republiku Srpsku odavde iz Srbije", kaže Mlađen Cicović, šef Predstavništve Republike Srpske u Beogradu.

"Vlada Republike Srpske će učiniti sve da im omogući da to što lakše rade i po najpovoljnijim uslovima. Spremni smo zaa svaku vrstu dogovora, pogotovo ako je ozbiljnan investitor i ako se radi o investicijama sa nekoliko stotina zaposlenih ljudi, da čak takvim investitorima ponudimo i posebne uslove", kaže Radovan Višković.

Za sljedeću, 11. zajedničku sjednicu već postoje planovi. Biće održana u Republici Srpskoj.