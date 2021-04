Zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije u maju u Istočnom Sarajevu

Zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije biće održana u maju u Administrativnom centru Vlade Srpske u Istočnom Sarajevu, najavio je premijer Srpske Radovan Višković.

Višković je napomenuo da je dogovoreno da se sjednice u budućnosti održavaju i u drugim gradovima Republike Srpske, a ne samo u Banjaluci i da se tako pošalje poruka građanima da se vodi računa o ravnomjernom razvoju Republike Srpskem, od Trebinja do Novog Grada.

On je naglasio da je u četvrtak, 22. aprila, prvi put bila najveća zvanična posjeta iz Srbije Republici Srpskoj, da su delegaciju Srbije činili predsjednik države Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, a što govori o veličini poštovanja i podrške Srpskoj.

Premijer Višković kaže da su ekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj veoma dobri, što se može zvanično provjeriti, da je pad bruto domaćeg proizvoda u Srpskoj najmanji u regiji i okruženja, odmah poslije Srbije.

On je među značajnim zajedničkim infrastrukturnim projektima naveo izgradnju auto-puta, energetski projekat "Buk Bijela", Aerodrom u Trebinju, projekat gasifikacije.

Govoreći o vakcinama protiv virusa korona, Višković je najavio da se danas ili sutra očekuje da u Srpsku stigne još 20.000 doza vakcina iz Rusije, a ubrzo i nove doze kineske vakcine.

On je za portal "Banjaluka.net" izrazio nadu da će u narednim danima Srpska biti u poziciji da ubrza proces vakcinacije.

Višković je naglasio da Republika Srpska izuzetno cijeni to što je Srbija omogućila da se građani Srpske mogu vakcinisati u Srbiji i da je procjena da su desetine hiljada ljudi iskoristile tu mogućnost.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je do sada uplatila više od 30 miliona KM za nabavku vakcina.

Govoreći o emitovanju euroobveznica Republike Srske na Londonskoj berzi, Višković je naveo da je, prema ocjeni stručnjaka, Srpska napravila istorijski korak, te naglasio da je bitno da se danas priča o obveznicama Republike Srpske u svjetskim i evropskim finansijskim centrima.

"Znam da bi mnogi voljeli da mi nismo uspjeli i da ostane rupa u budžetu, ali sa ovom emisijom obveznica budžet za 2021. godinu je zatvoren. I to je ono što se ne sviđa kritičarima i što mi danas možemo da poručimo svim korisnicima budžeta da ne trebaju da brinu za svoja prava za ovu godinu", kaže predsjednik Vlade Republike Srpske.

Višković je naglasio Republika Srpska nije imala ništa od Centralne banke BiH, te napomenuo da se svuda u svijetu, osim u BiH, Centralna banka aktivno uključila u pomoć privredi i građanima.

Premijer Srpske je rekao da je tačno da su kamatne stope Međunarodnog monetarnog fonda povoljnije, ali da Republika Srpska nije mogla prihvatiti da joj se u ekonomske stvari upliću političke odluke.

"Spremni smo da razgovaramo sa predstavnicima MMF, ali na partnerskim osnovama. Spremni smo da prihvatimo sve one ekonomske uslove i reforme koje se odnose na ekonomiju i to odgovorno tvrdim. Ali, kakve veze ima MMF sa zakonom o gasovima ili sa zakonom o elektronskom potpisu? Mi imamo svoj zakone i jel` treba da to prenesemo na nivo BiH? Ne želimo, nećemo i ne možemo. Zato smo našli načina da obezbijedimo dovoljno sredstava za nesmetano funkcionisanje budžeta", kaže Višković.