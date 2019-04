Zahvaljujući Srbiji u Palama završeni brojni projekti

Opština Pale ostvaruje izuzetnu saradnju sa najvišim institucijama Srbije i takav odnos već je i konkretizovan realizacijom projekta rekonstrukcije Romanijske ulice, što je jedan od poslova koji se godinama unazad nametao kao prioritet u oblasti izgradnje i obnove putne infrastrukture, izjavio je načelnik Pala Boško Jugović.

On je napomenuo da je taj projekat predstavljao poduhvat koji ova lokalna zajednica nije mogla samostalno da oživotvori na ovako kvalitetan i sveobuhvatan način.

Jugović je podsjetio da je Vlada Srbije za rekonstrukciju Romanijske ulice donirala nepunih milion maraka što je, uz oko 250 hiljada maraka iz opštinskog budžeta, bilo dovoljno da Pale dobiju savremenu gradsku saobraćajnicu, čiji se značaj mjeri i činjenicom da je najvažniji alternativni putni pravac kojim se ulazi u grad.

To je, kaže on, potvrđeno i tokom višemjesečne rekonstrukcije tunela Kalovita brda na glavnom magistralnom putu kada je ova ulica, preopterećena velikom saobraćajnom frekvencijom, pretrpjela značajna oštećenja i dovedena praktično do faze neupotrebljivosti, što je moglo da preraste u dugoročan problem za opštinu, da nije bilo donacije Vlade Srbije kojim je realizovan ovaj projekat.

"Za realizaciji ovog projekta, osim institucijama Srbije i njenim najvišim zvaničnicima, veliku zahvalnost dugujemo i tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji je tokom čestih boravaka u Palama i razgovora sa mnom i saradnicima iz opštinske uprave spoznao važnost ovog projekta za našu opštinu i građane, te potom i posredovao kod Aleksandra Vučića, tada predsjednika Vlade Srbije, da se opštini odobri pozamašan iznos od 500 hiljada evra, čime je i omogućeno da ovaj projekat u potpunosti oživotvorimo na terenu i dobijemo savremenu putnu komunikaciju", istakao je Jugović.

On je naglasio da će predstojeći susret sa zvaničnicma Srbije u Bijeljini svakako biti prilika da se i lično zahvali na podršci i plodotvornoj saradnji, tim više jer je opštini Pale nedavno odobreno i dodatnih 150 hiljada maraka iz budžeta Srbije za izgradnju ambulante na Jahorini.

Načelnik Pala podsjeća da su na Jahorini i području opštine Pale prisutni i investitori iz Srbije, što potvrđuje i primjer fabrike za proizvodnju led-rasvjete "Vajs lajt", koja je već izgradila jedan proizvodni objekat i položila kamen temeljac za drugi u krugu nekadašnjeg "Famosa", čiju imovinu je kupila opština Pale s namjerom da na tom mjestu oformi industrijsku zonu.

"Ovi projekti nisu i jedini oblik institucionalne saradnje naše opštine i Srbije, jer podrškom i priznanjem smatramo i odluku Odbojkaškog saveza Srbije da pripreme ženske i muške selekcije pred najveća takmičenja redovno obavljaju u Palama", napomenuo je Jugović.

On je podsjetio na intenzivnu saradnju na polju kulture, prisustvo Pala u značajnim emisijama Javnog medijskog servisa Srbije RTS, te velikih i uticajnih komercijalnih televizija.

Premijer Republike Srpske Radovan Višković nedavno je najavio da će početkom maja, najvjerovatnije u Etno-selu "Stanišići" kod Bijeljine, biti održan sastanak svih načelnika i gradonačelnika iz Srpske, te nekoliko iz Federacije BiH gdje je većinsko srpsko stanovništvo.

Sastanku bi trebalo da prisustvuju i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Srbije Ana Brnabić i drugi zvaničnici iz Srpske i Srbije.

Višković je rekao da bi na sastanku trebalo da bude riječi o realizaciji dosadašnjih projekata i daljoj saradnji u realizaciji budućih projekata za koje se već sada prave planovi.