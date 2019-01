Zahtjev SDA je put u sukobe i blokadu, cilj je izazivanje vještačke krize u BiH

Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, reagovao je povodom najave Stranke demokratske akcije da će preko svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva Republike Srpske.

“Ovaj potez je za svaku osudu. Logično pitanje šta je cilj? Po meni, cilj im je izazivanje vještačke krize koja u BiH može izazvati opasnu političku nestabilnost. Umjesto toga, trebalo bi raditi na stvaranju boljeg života građana, jačanje privrede, zaustavljanje iseljavanja, borbi protiv kriminogenih struktura koje su zarobile državu”, rekao je Govedarica danas za “Nezavsine”.

Dodaju da je ime Republika Srpska zaštićeno Dejtonskim mirovnim sporazumom koji je ugovor koji ima međunarodnog karaktera.

“Za ovaj ugovor su garancije dale velike sile i niko to ne može osporiti ma kako pokušavao. Iskren da budem, mislio sam da je nakon jučerašnjeg sastanka SNSD i SDA napravljen dogovor kako će se krenuti naprijed, a izgleda da su se samo dogovorili da dalje jačaju nestabilnost i konfrontacije i da skrenu pažnju javnosti od životnih pitanja na potpuno drugi kolosjek”, istakao je Govedarica.

Borenović: Zahtjev SDA je put u sukobe i blokadu BiH

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da zahtjev SDA za promjenom naziva Republika Srpska vodi "u neizvjesnost, nepovjerenje, sukob i potpuno blokadu BiH" i poručio da će Republika Srpska ostati trajna i neupitna.

"SDA ovim preuzima punu odgovornost za potpuni zastoj u razvoju i budućnosti ove zemlje, a mi im poručujemo da će Republika Srpska ostati trajna i neupitna sa svim svojim ustavnim nadležnostima", istakao je Borenović.

Borenović je rekao da je Republika Srpska pod ovim nazivom stekla svoj međunarodni legitimitet Dejtonskim sporazumom i da SDA ovim zahtjevom pokazuje da ne poštuje ni Ustav BiH niti postojeće uređenje, saopšteno je iz PDP-a.

On je ocijenio da je takav zahtjev SDA licemjeran, izuzetno štetan i zlonamjeran potez koji vodi u neizvjesnost, nepovjerenje, sukob i potpuno blokadu BiH.

"SDA, koja očigledno nema namjeru da se bavi stvarnim problemima u zemlji, borbom protiv korupcije, siromaštvom, katastrofalnim ekonomskim stanjem, odlaskom mladih, bespotrebno stvara međunacionalne tenzije, što je očigledno njihova jedina politička agenda", smatra Borenović.

Prema njegovim riječima, od ovakvih poteza nijedan Bošnjak, Srbin ili Hrvat neće živjeti bolje, ali to je evidentno zadnje čime SDA želi da se bavi.

SDA je saopštila da će putem svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja naziva Republika Srpska

Bosić: Inicijativa SDA je politička propaganda bez pravnog osnova

Delegat SDS u Domu naroda BiH Mladen Bosić tvrdi da ne postoji nikakav pravni osnov za osporavanje imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH.

"Očigledno se radi o istoj vrsti političke aktivnosti kao što je bila inicijativa za ukidanje Dana Republike Srpske i koja ima isključivo politički propagandni karakter. Momenat u kome je to SDA objavila jeste trenutak kada je Milorad Dodik javno odlučio da se primakne SDA. Vidjećemo šta on ima da kaže na to", istakao je Bosić.

Bosić dodaje da bi to moglo da ima različite reperkusije.

"To može biti i čista potreba SDA da poboljša svoje poltičke pozicije nakon javnog koketiranja sa SNSD, što sigurno nije naišlo na veliku podršku u njihovom glasačkom tijelu", kaže Bosić za Srpskainfo, komentarišući najavu SDA da će putem svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja trenutnog naziva Republike Srpske.